الرياضة - 09:06 - البلدي بـ 130 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:06 صباحاً - أسعار الدواجن والبيض اليوم.. استقرت أسعار الدواجن والبيض صباح اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، بعد شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الأخيرة، فاستقر سعر الدواجن البيضاء اليوم عند 76 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة.

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أسعار الدواجن اليوم الجمعة

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الدواحن البيضاء اليوم نحو 76 جنيهًا، لتصل للمستهلك في الأسواق بسعر 86 جنيهًا.

أسعار الدواجن الحمراء الساسو

وتراوحت سعر الدواجن الحمراء الساسو اليوم ما بين 82 و83 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 92 و93 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم نحو 120 جنيها، لتصل إلى المستهلك بالأسواق بسعر 130 جنيهًا.

سعر الدواجن الأمهات

سجل سعر الدواجن الأمهات البيضاء اليوم نحو 59 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة.

سعر كيلو البانيه

تراوح سعر كيلو البانيه، اليوم الجمعة ما بين 190 لـ 195 جنيهًا باختلاف الأسواق.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 148 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 158 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 147 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ157 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدى إلى 150 جنيهًا لتباع للمستهلك بـ160 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

- سعر الكتكوت الساسو اليوم يتراوح بين 17 و18 جنيها.

- سعر الكتكوت الساسو بيور يتراوح ما بين 18 و19 جنيها.

- سعر الكتكوت البلدي اليوم يتراوح من 6 لـ 7 جنيهات.

- سعر الكتكوت الأبيض اليوم بـ 33 جنيها.