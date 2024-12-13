الرياضة - 09:06 - البطاطس بـ 11 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:06 صباحاً - استقرت أسعار الخضروات والفاكهة داخل سوق العبور للبيع بالجملة، صباح اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، فسجل سعر الطماطم اليوم ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، وسعر كيلو البرتقال السكري من 7 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور، ضمن خدمة مستمرة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــا.

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 13 ديسمبر

- يتراوح سعر الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

- يتراوح سعر البطاطس من 6 إلى 11 جنيهًا.

- يتراوح سعر البصل الأحمر من 10 إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكوسة من 10 إلى 15 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 6 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا من 7 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 3 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 15 إلى 20 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 15 إلى 20 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 18 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» من 30 إلى 45 جنيهًا.

- يتراوح سعر الملوخية من 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيهًا.

- يتراوح سعر الخيار بلدي من 9 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر البسلة من 20 إلى 35 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر من 4 إلى 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة

- سعر البرتقال أبو سرة يتراوح ما بين 8 إلى 12 جنيهًا.

- سعر برتقال سكري، يتراوح ما بين 7 لـ 10 جنيهات.

- سعر البرتقال البلدي يتراوح ما بين 7 إلى 10 جنيهات.

- سعر اليوسفي يتراوح ما بين 12 إلى 22 جنيها.

- سعر عنب مستورد أصفر، بـ 140 جنيهًا.

- يتراوح سعر الموز البلدي بين 11 إلى 15 جنيها.

- يتراوح سعر الموز البيكو بين 18 إلى 22 جنيها.

- سعر الرمان، يتراوح ما بين 17 لـ 30 جنيهًا.

- سعر الفراولة، تتراوح ما بين 25 لـ 45 جنيهًا.

- سعر الليمون البلدي، يتراوح ما بين 26 لـ 36 جنيها.

- سعر الكانتلوب، يتراوح ما بين 12 لـ 16 جنيهًا.

- سعر الكيوي، يتراوح ما بين 70 لـ 150 جنيهًا.

- سعر الخوخ المستورد ما بين 50 إلى 70 جنيهًا.

- سعر البرقوق المستورد اليوم بـ ما بين 50 إلى 90 جنيهًا.

- سعر الأناناس في سوق العبور بـ 75 جنيهًا.

- سعر التفاح الأمريكي، يتراوح ما بين 50 لـ 100 جنيه.

- سعر التفاح الجولدن، يتراوح ما بين 40 لـ 80 جنيها.

- سعر الكاكا ما بين 22 إلى 32 جنيهًا.

- سعر البلح السيوي ما بين 35 إلى 75 جنيهًا.