الرياضة - 08:46 - سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - سجل سعر الذهب حالة من الاستقرار في محلات الصاغة بمصر صباح اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث له أمس الخميس، فاستقر سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3835 جنيها للبيع، 3810 جنيهات للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــا.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024/th> سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4382.75 جنيه 4354.25 جنيه عيار 22 4017.5 جنيه 3991.5 جنيه عيار 21 3835 جنيها 3810 جنيهات عيار 18 3287.25 جنيه 3265.75 جنيه عيار 14 2556.75 جنيه 2540 جنيها عيار 12 2191.5 جنيه 2177.25 جنيه

سعر الذهب اليوم الجمعة 13 ديسمبر

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 في مصر بداية تعاملات اليوم عند 4382.75 جنيه للبيع، 4354.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 استقرارا داخل محلات الصاغة عند 4017.5 جنيه للبيع، 3991.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، الأكثر مبيعا عند 3835 جنيها للبيع، 3810 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الثبات عند 3287.25 جنيه للبيع، 3265.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

في حين استقر سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي بداية تعاملات اليوم عند 2556.75 جنيه للبيع، 2540 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر استقرارا عند 2191.5 جنيه للبيع، 2177.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الاستقرار عند 1643.5 جنيه للبيع، 1632.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب بداية تعاملات اليوم ليسجل 30680 جنيها للبيع، 30480 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2688.28 دولار للبيع، و2687.99 دولار للشراء