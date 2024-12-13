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يأس وعدم تقدير، وكيل جوميز يكشف الأسباب الحقيقية لرحيل البرتغالي عن الزمالك (فيديو) - أخبار كلمتك

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يأس وعدم تقدير، وكيل جوميز يكشف الأسباب الحقيقية لرحيل البرتغالي عن الزمالك (فيديو) - أخبار كلمتك

يأس وعدم تقدير، وكيل جوميز يكشف الأسباب الحقيقية لرحيل البرتغالي عن الزمالك (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:05 صباحاً - كشف كريم أبو سليمان وكيل أعمال المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك عن سبب تأخر البرتغالي في إبلاغ إدارة نادي الزمالك بقرار الرحيل.

وقال كريم أبو سليمان عبر تصريحات تلفزيونية إن جوميز اتخذ قرار الرحيل قبل مباراة إنيمبا النيجيري بخمسة أيام.

وتابع أن جوميز كان في صراع كبير، ولكنه شعر بأنه سوف يذهب لمكان لن يحقق فيه شيئًا جديدًا.

كما تحدث وكيل جوميز عن رسالة المدرب الأخيرة لحسين لبيب رئيس نادي الزمالك قائلًا: "جوميز قال لرئيس الزمالك إنه حسم قرار الرحيل عن تدريب الفريق".

 

وأضاف أنه لم يعرف بقية تفاصيل الجلسة لأنه كان يعلم أن الأمور كانت انتهت.

كما كشف وكيل أعمال المدرب البرتغالي جوزيه جوميز عن بعض أسباب رحيل البرتغالي عن تدريب الفريق الأبيض.

وأكد أن رحيل جوميز لم يكن وليد اللحظة، الكثير في الشارع الرياضي يعلم كم الأزمات في نادي الزمالك وجوميز حاول التعامل معها.

وواصل: "الكثير يرى أن جوميز ظلم الزمالك، لكن هناك تراكمات عديدة، ونواقص كان جوميز بنفسه يعمل عليها".

وتابع أن جوميز جاء إليه أكثر من عرض حقيقي، في بداية الموسم، وكان يتم تفسيره أنه شغل وكلاء من أجل زيادة قيمة تجديد التعاقد.

وواصل أنه كان هناك حديث قبل السوبر الأفريقي عن تفاوض نادي الزمالك مع مدرب، وهذا أثر فيه بشكل كبير.

واستكمل:"جوميز في النهاية مدرب اجنبي يبحث عن مصلحته، رغم تقديره لصعوبة الفترة التي رحل فيها عن تدريب فريق نادي الزمالك".

وأردف:" جوميز كان ينتظر التقدير ولم يجده، وتعامل في العديد من المواقف الصعبة رغم النواقص التي لديه، وكان طالب صفقات  مثل أوفي ايجاريا ومادو باور وتم رفضهم وبالتالي شعر بعدم الثقة في اختياراته".

واختتم:" كان يُقدر ظروف النادي وكان يضع خيارات عديدة ويقتنع بالاختيار الرابع او الخامس تقديرا لظروف النادي".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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