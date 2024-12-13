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نجم الأهلي يكشف سر اعتراضه على تولي موسيماني تدريب الزمالك ويقترح المدير الفني المناسب - أخبار كلمتك

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نجم الأهلي يكشف سر اعتراضه على تولي موسيماني تدريب الزمالك ويقترح المدير الفني المناسب - أخبار كلمتك

نجم الأهلي يكشف سر اعتراضه على تولي موسيماني تدريب الزمالك ويقترح المدير الفني المناسب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:05 صباحاً - أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن تاكياس جونياس، المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، مناسب لتدريب الزمالك في الفترة القادمة.


وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "جوميز مدرب محترف، وغير مطالب بتحمل ظروف نادي الزمالك، ومع أول عرض بمقابل مادي كبير رحل".


وتابع: "أرى أن البرازيلي روجيو ميكالي الأفضل للزمالك، وإن كان جميع تجاربه كانت مع منتخبات، وموسيماني لن ينجح مع الفريق الأبيض، وسيدخل في حساسية مع جماهير الأهلي، ومن الأفضل وجود مدرب مصري لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم".


وواصل: "تاكياس جونياس مدرب وادي دجلة السابق، مناسب للزمالك، ويعرف كل كبيرة وصغيرة في الفريق خاصة أنه يعيش في مصر حاليًّا".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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