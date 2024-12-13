أحلامي كادت تتحقق، إبراهيم عادل يكشف آخر تطورات ملف احترافه وسر تدخل النني - أخبار كلمتك

أحلامي كادت تتحقق، إبراهيم عادل يكشف آخر تطورات ملف احترافه وسر تدخل النني - أخبار كلمتك

دخل العناية المركزة ومنع الزيارة، تطور جديد في الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

دخل العناية المركزة ومنع الزيارة، تطور جديد في الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

خلال ساعات، سوق اليوم الواحد بإمبابة يفتح أبوابه للمواطنين للأسبوع الثالث - أخبار كلمتك

خلال ساعات، سوق اليوم الواحد بإمبابة يفتح أبوابه للمواطنين للأسبوع الثالث - أخبار كلمتك

أحدهما خيالي، إعلام عبري يطرح سيناريوهين "مثيرين" لمستقبل سوريا ما بعد الأسد - أخبار كلمتك

أحدهما خيالي، إعلام عبري يطرح سيناريوهين "مثيرين" لمستقبل سوريا ما بعد الأسد - أخبار كلمتك

من النخبة ولكن! خبير تحكيمي يحذر من حكم مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي - أخبار كلمتك

من النخبة ولكن! خبير تحكيمي يحذر من حكم مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي - أخبار كلمتك

"الثروة الداجنة" تكشف تأثير ارتفاع الدولار في قطاع الدواجن وتحذر من فوضى الأسعار - أخبار كلمتك

"الثروة الداجنة" تكشف تأثير ارتفاع الدولار في قطاع الدواجن وتحذر من فوضى الأسعار - أخبار كلمتك

تعرف على أداء البورصات الخليجية بنهاية تعاملات الأسبوع - أخبار كلمتك

تعرف على أداء البورصات الخليجية بنهاية تعاملات الأسبوع - أخبار كلمتك

مسلسل وتر حساس الحلقة 35، عبد الرحمن يفجر مفاجأة بخصوص ليلي - أخبار كلمتك

مسلسل وتر حساس الحلقة 35، عبد الرحمن يفجر مفاجأة بخصوص ليلي - أخبار كلمتك

قبل تنصيب ترامب، بايدن يصدر إستراتيجية شاملة لمواجهة "كراهية" المسلمين والعرب - أخبار كلمتك

قبل تنصيب ترامب، بايدن يصدر إستراتيجية شاملة لمواجهة "كراهية" المسلمين والعرب - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أحلامي كادت تتحقق، إبراهيم عادل يكشف آخر تطورات ملف احترافه وسر تدخل النني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أحلامي كادت تتحقق، إبراهيم عادل يكشف آخر تطورات ملف احترافه وسر تدخل النني - أخبار كلمتك

أحلامي كادت تتحقق، إبراهيم عادل يكشف آخر تطورات ملف احترافه وسر تدخل النني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:05 صباحاً - كشف إبراهيم عادل، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، عن كواليس فشل رحيله إلى خيتافي الإسباني في الانتقالات الصيفية الماضية.

 

وقال عادل في تصريحات تليفزيونية: "الأمر كان صعبًا بالنسبة لي، خيتافي فريق كبير وكنت سألعب حال انضمامي إلى صفوفه ضد برشلونة بعد 10 أيام فقط".

وأضاف:" الأحلام كادت تتحقق وأنا لاعب صغير السن وأبحث عن فرصة اللعب في أوروبا، لكنني احترمت قرار إدارة بيراميدز بالإبقاء على خدماتي وبإذن الله سأحصل على فرصتي في خوض تجربة أوروبية مناسبة".

 

النني توسط لحل الخلاف 

وأكد نجم بيراميدز أن محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي تواصل مع ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز من أجل محاولة التوسط لحل الخلاف، لكن إدارة النادي أكدت للنني أن هناك رغبة في بقائه.

وأشار إلى أنه سافر إلى إسبانيا خلال إجازته التي حصل عليها مع بيراميدز أملًا في إتمام الصفقة في اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أنه لم يتمرد يومًا على ناديه كما أنه يرغب في الرحيل لأوروبا ليس لمجرد العودة إلى الدوري المصري مستقبلًا لفريق آخر.

وأتم قائلًا:" إدارة بيراميدز فتحت الباب أمام رحيلي في الدوري المصري من قبل لكنني أرغب في خوض تجربة اللعب في أوروبا".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

جماهير المحلة تحيي شوقي غريب بعد الفوز على زد (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق