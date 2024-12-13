أحلامي كادت تتحقق، إبراهيم عادل يكشف آخر تطورات ملف احترافه وسر تدخل النني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:05 صباحاً - كشف إبراهيم عادل، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، عن كواليس فشل رحيله إلى خيتافي الإسباني في الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال عادل في تصريحات تليفزيونية: "الأمر كان صعبًا بالنسبة لي، خيتافي فريق كبير وكنت سألعب حال انضمامي إلى صفوفه ضد برشلونة بعد 10 أيام فقط".

وأضاف:" الأحلام كادت تتحقق وأنا لاعب صغير السن وأبحث عن فرصة اللعب في أوروبا، لكنني احترمت قرار إدارة بيراميدز بالإبقاء على خدماتي وبإذن الله سأحصل على فرصتي في خوض تجربة أوروبية مناسبة".

النني توسط لحل الخلاف

وأكد نجم بيراميدز أن محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي تواصل مع ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز من أجل محاولة التوسط لحل الخلاف، لكن إدارة النادي أكدت للنني أن هناك رغبة في بقائه.

وأشار إلى أنه سافر إلى إسبانيا خلال إجازته التي حصل عليها مع بيراميدز أملًا في إتمام الصفقة في اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أنه لم يتمرد يومًا على ناديه كما أنه يرغب في الرحيل لأوروبا ليس لمجرد العودة إلى الدوري المصري مستقبلًا لفريق آخر.

وأتم قائلًا:" إدارة بيراميدز فتحت الباب أمام رحيلي في الدوري المصري من قبل لكنني أرغب في خوض تجربة اللعب في أوروبا".

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