مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:25 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والدوري المصري للكرة النسائية وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني 

بلد الوليد ضد فالنسيا - 10 مساءً - بي إن سبورت 3 HD

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني 

فرايبورج ضد فولفسبورج - 9:30 مساءً 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي 

تولوز ضد سانت اتيان - 9:45 مساءً - بى ان سبورت 4 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي 

إمبولي ضد تورينو  - 9:45 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي 

قاسم باشا ضد ايوب سبور - 7 مساءً

بودرامسبور ضد سيفاسبور   - 7 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري للكرة النسائية 

المقاولون ضد إنبي - 2:30 عصرًا

الطيران ضد بالم هيلز - 2:30 عصرًا

الأهلي ضد مسار - 2:30 عصرًا

زد ضد البنك الأهلي - 2:30 عصرًا

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي 

حسنية أغادير ضد الفتح الرباطي - 9 مساءً

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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