نتائج مباريات الدوري الأوروبي، أبرزها فوز بورتو وخسارة فرانكفورت وتعادل توتنهام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:10 صباحاً - الدوري الأوروبي، حقق بورتو البرتغالي الفوز على ضيفه ميتيلاند الدنماركي 2-0، وأندرلخت البلجيكي على مضيفه سلافيا براغ التشيكي 2 / 1، وريال سوسيداد على ضيفه دينامو كييف 3 / 0 في جولة الدوري الأوروبي.

كما فاز ليون الفرنسي على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 3 / 2، وبودو جليمت النرويجي على ضيفه بشكتاش 2 /1، وإيلفسبورج السويدي على كارباج أجدام الأذربيجاني 1 / 0، فيما تعادل جلاسكو رينجرز مع ضيفه توتنهام هوتسبير 1 / 1.

كما فاز روما الإيطالي 3 / صفر على ضيفه سبورتنج براجا البرتغالي، وباوك سالونيك اليوناني على ضيفه فرينكفاروش المجري 5 / 0، وسان جيلواز البلجيكي على ضيفه نيس الفرنسي 2 / 1.

وتعادل أولمبياكوس بدون أهداف مع ضيفه تفينتي آنشخيده، وهوفنهايم مع ضيفه ستيوا بوخارست بالنتيجة ذاتها، ولودوجوريتس رازاجراد مع ضيفه ألكمار 2 / 2، ومالمو السويدي مع ضيفه جالطة سراي بنفس النتيجة.

وعلى صعيد متصل ارتقى لاتسيو الإيطالي لصدارة ترتيب الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه 3-1 على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري للبطولة.



ورفع لاتسيو رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه أتلتيك بيلباو الإسباني، في حين توقف رصيد أياكس، الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي في المسابقة، عند 10 نقاط في المركز 11.

يذكر أن الأندية الحاصلة على المراكز الـ8 الأولى سوف تصعد مباشرة لدور الـ16 بالبطولة، في حين تلعب الأندية التي احتلت المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحقًا فاصلًا من أجل التأهل للأدوار الإقصائية.

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