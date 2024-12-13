أبو مسلم: أفشة الأفضل لقيادة الأهلي أمام باتشوكا وأتوقع تألق الشحات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - حذر أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي السابق، لاعبي القلعة الحمراء، من الكرات الثابتة في مباراة باتشوكا في بطولة كأس التحدي، المقرر لها مساء السبت القادم بقطر.

وقال أبو مسلم، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "الجيل الحالي حقق العديد من البطولات وتخطى الجيل الذي كان يتواجد مع مانويل جوزيه، ومتفائل من تركيز اللاعبين والحالة الموجودين عليها".

وتابع: "أرى أن كولر لن يجري تغييرات كثيرة، والأفضل مشاركة أكرم توفيق في نصف الملعب، وباتشوكا فريق دفاعي ويلعب على المرتدة بشكل سريع".

وأكمل:" أحذر لاعبي الأهلي من الكرات الثابتة، وعندنا مشكلة فيها، ودخل مرمى الفريق في الفترة الأخيرة العديد من المباريات من الكرات الثابتة".

وواصل: "مدرب بوتافوجو، لم يحترم باتشوكا ومنح بعض اللاعبين راحة من أجل الاستعداد لمواجهة ريال مدريد ووصله رسالة للاعبين أنهم سيحققون الفوز".

وأردف: "لاعبو باتشوكا أقوى في المعدلات البدنية وسيلعبون ضغطًا عاليًا على الأهلي، ويجب أن يكون تركيز لاعبي الأهلي في مباراة السبت ونسيان مواجهة ريال مدريد".

وعن الجمهور قال: "استقبال الفريق في قطر ليس غريب على جماهير الأهلي، وهما رقم واحد وأتمنى وجودهم بقوة في المدرجات والتشجيع بقوة للاعبين من أجل مساعدتهم".

تشكيل الأهلي أمام باتشوكا

وعن التشكيل قال: "محمد الشناوي في حراسة المرمي، وأمامه ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله، وفي حالة رغبة كولر في الدفاع عليه الاعتماد على خالد عبد الفتاح، أم لو أراد الهجوم فالأفضل عمر كمال".

وأكمل: "في الوسط مروان عطية وأكرم توفيق وأفشة، في وسط الملعب وأفشة يستطيع التحكم في المباراة وعنده من الخبرات ما يمكنه من التحكم في سير المباراة، وإمام عاشور يمتاز بالأداء الفردية ولاعبو باتشوكا أقوى، وفي الهجوم طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي".

وواصل: "الأهلي قادر على الهجوم أمام باتشوكا أول المباراة، وأتوقع تألق حسين الشحات "المونديالي"، وأتوقع فوز الأهلي 1-0، ويسجل الهدف الشحات أو وسام أبو علي، وأتمنى التوفيق لأفشة في المباراة خاصة وأنه فايق".

وأتم: "أي فريق مصري يشارك في بطولة يمثل مصر، وأي لاعب سابق أو مسؤول لا يريد تشجيع الأهلي في البطولة عليه أن يذكر رأيه بعيدًا عن الشاشة حتى لا تحدث مشاحنات بين الجماهير، ويجب أن تكون مسؤولًا عن كلمتك".

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