عبد الخالق: رحيل جوميز صادم ومباراة المصري البورسعيدي صعبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - أكد إبراهيم عبد الخالق، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأبيض يستحق الحصول على جائزة أفضل نادي في قارة إفريقيا هذا الموسم.

وقال عبد الخالق في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "نادي الزمالك دائمًا يتحدى الصعاب والأزمات ويحصد البطولات في ظروف صعبة للغاية يصعب على أن نادي تحقيق ذلك مثل القلعة البيضاء".

وأضاف: "رحيل جوميز كان صادمًا بالنسبة إليَّ، ومباراة المصري ستكون صعبة للغاية والجهاز الفني الحالي أمام الفريق البورسعيدي من أبناء النادي وبالتأكيد سيكونون حريصين على تحقيق الفوز".

وأوضح: "على لاعبي الزمالك أن يضعوا في اعتبارهم ضرورة تحقيق الفوز على المصري ويجب أن يركزوا للغاية".

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