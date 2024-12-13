الرياضة - 12:01 - اليوم.. قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:01 صباحاً - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه قطع مياه الشرب بعدد من المناطق بمحافظة القاهرة اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، نظرا لأعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه التبين لمحابس وخطوط الطرد وأعمال الصيانة الكهربائية باللوحات الرئيسية المغذية للمحطة ورافع فيضي الخاص بالمحطة، مما يستلزم عمل ربط لمحطة مياه التبين.

وأعلنت الشركة عن المناطق المتأثرة بعملية قطع المياه اليوم وهي (التبين وكفر العلو - حلوان البلد ومنشية جمال عبد الناصر - شرق وغرب حلوان بالكامل - مدينة الموظفين وتقسيم الاتحاد الاشتراكي - عرب غنيم - المساكن الاقتصادية) وذلك اعتبارا من الساعة 12 ليلا اليوم وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت 14 ديسمبر 2024.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.