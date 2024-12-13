الرياضة - 12:01 - في 11 محافظة| الأوقاف تفتتح 30 مسجدًا اليوم.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:01 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل، 30 مسجدًا غدًا الجمعة 13 ديسمبر 2024، في مختلف المحافظات، منها 14 مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا، و16 مسجدًا صيانة وتطويرا.

وأعلنت وزارة الأوقاف وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 حتى الآن إلى 497 مسجدًا، من بينها 363 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و134 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 12578 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و176 مليون جنيه.

قائمة المساجد المقرر افتتاحها اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

فى مديرية أوقاف محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة، قرية 8، مركز إدكو

ومسجد الرحمن، عزبة الصيادين، قرية سندرينا، مركز المحمودية

ومسجد السلام الغربي، عزبة أم خليل، قرية التمامة، مركز كفر الدوار

وتم صيانة مسجد الهدى، عزبة كازولا، قرية الطود، مركز كوم حمادة.

فى مديرية أوقاف محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد عبد الجليل لملوم، عزبة إبراهيم عيسى، قرية الطيبة، مركز سمالوط

ومسجد الفرجاني، عرب زاوية حاتم، مركز أبو قرقاص.

فى مديرية أوقاف محافظة شمال سيناء:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو عميرة، قرية الخربة، بئر العبد.

فى مديرية أوقاف محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد المسجد البحري، قرية دشطوط، مركز سمسطا

ومسجد السعدي، عزبة السعدي، قرية أقفهص، مركز الفشن.

فى مديرية أوقاف محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة، قرية الشراقوة، مركز الحامول

وصيانة مسجد الخفاجية، قرية الخفاجية، مركز سيدي سالم

ومسجد 58، قرية الخاشعة، مركز الحامول

ومسجد عزت طلحة، قرية الـ80، مركز الحامول

ومسجد جيعة، عزبة جيعة، مركز سيدي سالم

ومسجد المضني، قرية أبو بدوي، مركز بيلا

ومسجد أبو بكر الصديق، قرية ميت الديبة، مركز قلين

والمسجد الجديد، قرية الحدادي، مركز سيدي سالم

والمسجد الجديد، قرية أبو زهرة، مركز سيدي سالم.

فى مديرية أوقاف محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد عبد المنعم سرور، قرية 39 الدرافيل، مركز الستاموني.

فى مديرية أوقاف محافظة الغربية:

تم إحلال تجديد مسجد الأهالي، كفر طرنة، مركز طنطا.

وفى مديرية أوقاف محافظة الوادي الجديد:

تم إنشاء مسجد آل البيت، مدينة الخارجة.

فى مديرية أوقاف محافظة الإسماعيلية:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو عبيدة بن الجراح، عزبة الشيخة سلمى، قرية المحسمة القديمة، مركز ومدينة القصاصين.

فى مديرية أوقاف محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد آل هريدي، قرية بني زيد، مركز القوصية

وصيانة مسجد السلام، قرية السراقنا، مركز القوصية

ومسجد الهدى، السرايا، قرية بني رافع، مركز منفلوط.

وفى مديرية أوقاف محافظة قنا:

تم صيانة مسجد العتيق، البريج، قرية العسيرات، مركز فرشوط

ومسجد الهدى، الشيخ ركاب، قرية الجبلاو، مركز قنا

ومسجد المعز بالله، نجع غانم، قرية العركي، مركز فرشوط

ومسجد أبو بكر الصديق، الحاجر البحري الدهسة، قرية العركي، مركز فرشوط

ومسجد أبو بكر الصديق، عزبة الشوايشة، قرية كوم البيجا، مركز فرشوط.