الرياضة - 11:16 - «لو راجل إطلع قول رأيك في إسرائيل».. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ الإرهابي أبو محمد الجولاني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:16 مساءً - قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: إن الدولة المصرية لها موقف واضح وداعم لسوريا وللجيش السوري منذ البداية، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي كان يدافع عن الموقف السوري منذ عام 2016.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر طالبت بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، موضحاً أن مصر لم تتخلى عن سوريا وكانت سند قوي للشعب السوري، ومصر أكدت بمواقفها على وحدة الأرض ووحدة الشعب السوري.

وأوضح بكري، أن "الناس اتصدمت من انسحاب الجيش السوري، ومن شوية العصابات اللي ستولوا على البلد، ودمروا الدفاع الجوي السوري، ودمروا المطارات والأسلحة، والواقع أن سوريا بتضيع وبيقسموها على مزاجهم، ولكن ثقتنا في الشعب السوري كبيرة".

ووجه مصطفى بكري، رسالة للإرهابي أبو محمد الجولاني، قال فيها: "لو راجل اطلع يا أبو محمد الجولاني، قولي رأيك في إسرائيل والكيان الصهيوني، ولكنك لن تستطيع لأنك صناعة أمريكية صهيونية، تحت مظلة الدين".

وأكد عضو مجلس النواب، أن "الإرهابيين بيدخلوا البيوت ويشنقوا الناس وشنقوا إبن عم بشار".