فليك يعطي الضوء الأخضر لتجديد عقد نجم برشلونة - أخبار كلمتك

فليك يعطي الضوء الأخضر لتجديد عقد نجم برشلونة - أخبار كلمتك

رابطة مشجعي الأهلي في قطر: حلمنا الفوز بالإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

رابطة مشجعي الأهلي في قطر: حلمنا الفوز بالإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

شاهد اول ظهور للعميد احمد علي في القاهرة - أخبار كلمتك

شاهد اول ظهور للعميد احمد علي في القاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - «لو راجل إطلع قول رأيك في إسرائيل».. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ الإرهابي أبو محمد الجولاني - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - «لو راجل إطلع قول رأيك في إسرائيل».. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ الإرهابي أبو محمد الجولاني - أخبار كلمتك

إخلاء شارع الصوامع بإمبابة استعدادا لإقامة سوق اليوم الواحد غدا الجمعة (صور) - أخبار كلمتك

إخلاء شارع الصوامع بإمبابة استعدادا لإقامة سوق اليوم الواحد غدا الجمعة (صور) - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الجمعة 13-12-2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الجمعة 13-12-2024 في مصر - أخبار كلمتك

شاهد، متسابق يقدم عرضا خارقا ويتأهل لنهائيات ArabsGotTalent - أخبار كلمتك

شاهد، متسابق يقدم عرضا خارقا ويتأهل لنهائيات ArabsGotTalent - أخبار كلمتك

القواعد العسكرية كلمة السر، روسيا تتواصل مع "هيئة تحرير الشام" - أخبار كلمتك

القواعد العسكرية كلمة السر، روسيا تتواصل مع "هيئة تحرير الشام" - أخبار كلمتك

الدوري الأوروبي، ليون يتعادل مع فرانكفورت 1/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الأوروبي، ليون يتعادل مع فرانكفورت 1/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

3 مدربين سبقوا جوميز، الزمالك بوابة تصدير المدربين الأجانب إلى الدوري السعودي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
3 مدربين سبقوا جوميز، الزمالك بوابة تصدير المدربين الأجانب إلى الدوري السعودي - أخبار كلمتك

3 مدربين سبقوا جوميز، الزمالك بوابة تصدير المدربين الأجانب إلى الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:50 مساءً - أعلن نادي الفتح السعودي، مساء اليوم الخميس، تعاقده مع البرتغالي جوزيه جوميز، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول، قادما من نادي الزمالك.  

وكان جوميز قد أعلن رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ، حيث فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، مستغلا الشرط الجزائي الذي يتضمن دفع 3 أشهر من راتبه الشهري.

أرقام جوميز مع الزمالك 

وقاد جوميز الزمالك في 47 مباراة في جميع البطولات،  تمكن خلالها من الفوز في 27 لقاء، وخسر 11 منها، فيما تعادل 9 مرات، وسجل الفارس الأبيض تحت قيادة جوميز 91 هدفا، بينما تلقت شباكه 64 هدفا.

ونجح جوميز في حصد لقبين مع الزمالك وهما الكونفدرالية الأفريقية موسم 2023-24 وكأس السوبر الأفريقي 2024.

الزمالك مُصدر مميز للمدربين الأجانب إلى الدوري السعودي

وأصبح مشهد رحيل المدربين متكررا في الزمالك، خصوصا إلى الدوري السعودي، ما جعل جماهير القلعة البيضاء تعيش صعوبات متكررة، في ظل سعى الأبيض في التتويج بالبطولات.

البرتغالي جايمي باتشيكو

كانت الصدمة الأولى للزمالك عام 2015، بعدما ترك البرتغالي جايمي باتشيكو النادي، في ظل تقديم مستوى متميز مع الأبيض ونتائج جيدة.

وقام باتشيكو بالاتفاق مع الشباب السعودي، وغادر الزمالك بشكل مفاجئ بعد 73 يوما فقط، حيث رحل في منتصف الموسم، ليضع الفريق في وضع صعب وعدم استقرار فني.

وخاض باتشيكو في ولايته الأولى مع الزمالك 12 مباراة، حقق الفوز في 9 منها، وتعادل في اثنتين، وخسر مواجهة واحدة.

السويسري كريستيان جروس

المدرب السويسري كريستيان جروس بعدما حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية مع الفارس الأبيض في عام 2019، غادر القلعة البيضاء متجهًا إلى تدريب فريق الأهلي السعودي.

الفرنسي باتريس كارتيرون

عام 2020، تكرر مشهد الرحيل المفاجئ للمدربين من الزمالك، عندما قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، ترك النادي لأسباب غامضة وبشكل مفاجئ.

وتفاجأ الزمالك أن كارتيرون قد اتفق مع التعاون السعودي، بمقابل مادي كبير، لذلك تمسك بالرحيل عن الأبيض، رغم وصوله إلى دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض كارتيرون مع الزمالك في ولايته الأولى 31 مباراة في جميع البطولات المحلية والقارية، فاز في 19 نتها، وخسر 3 مواجهات، بينما تعادل 9 مرات.

وقاد المدرب الفرنسي الزمالك إلى تسجيل 49 هدفا، فيما تلقت شباكه 22 هدفا.

وحقق كارتيرون مع الزمالك بطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي 3-1، ثم الفوز بالسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

فيران توريس: قدمنا أداء جيدا أمام دورتموند وأمامنا فرصة للتطور - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق