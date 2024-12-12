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الرياضة - 10:36 - «خير وبركة كبيرة».. فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:36 - «خير وبركة كبيرة».. فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:36 - «خير وبركة كبيرة».. فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:36 مساءً - فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. يحرص المسلمون على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة كفضيلة اختص الله بها هذا اليوم المبارك لما لها من فضل وخير وبركة كبيرة، حيث ثبتت أحاديث نبوية عن فضل سورة الكهف، وقراءة سورة الكهف ليلة ويوم الجمعة من السنن المستحبة التي أمر بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم.

وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ سطع له نورٌ من تحت قدمِه إلى عنانِ السماءِ يضيءُ به يومَ القيامةِ، وغُفر له ما بين الجمعتين».

فقراءة سورة الكهف يوم الجمعة من السنن العظيمة، حيث ورد أيضا في فضلها قول سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين». رواه الحاكم.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

1- قراءة سورة الكهف يوم الجمعة نور يهدي المسلم الذي يقرؤها ويعفيه من فعل المعاصي.

2- قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ترشد المسلم إلى طريق الخير وتبعده عن الشر.

فضل قراءة سورة الكهف

3- تلاوة عشر آيات من سورة الكهف يوم الجمعة تعفي المسلم من فتنة المسيح الدجال.

4- قراءة سورة الكهف يوم الجمعة تضيء للمسلم ما بين الجمعتين.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وورد العديد من الأحاديث النبوية الشريفة عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وجاء عن البَرَاءِ بنِ عازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ، وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُه يَنْفِرُ مِنْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أتَى سيدنا النَّبيَّ- صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلقُرْآنِ.

وعن البراء بن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن.

ومن الأحاديث النبوية التي وردت في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث النبوي الشريف حيث قال «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّورُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان».

سورة الكهف

كما ورد عن فضل وحكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها في سائر الأيام أن قراءتها وحفظ العشر آيات الأوائل منها تقي من فتنة المسيح الدجال، حيث ورد في ذلك قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف وتدبرها، عُصم من الدجال».

والعصمة من المسيح الدجال تعني أن يحفظه الله ويقيه من شر فتنة الدجال الذي يعد خروجه من علامات الساعة الكبرى في آخر الزمان ليدعي الألوهية.

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ويبدأ وقت قراءة سورة الكهف من ليلة الجمعة وفي يومها، فيبدأ وقتها من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي بغروب شمس يوم الجمعة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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