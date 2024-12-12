الرياضة - 10:36 - «تقلبات جوية».. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الجمعة وحتى الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:36 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الجمعة 13 ديسمبر 2024 وحتى يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري، مشيرةً إلى استمرار الطقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.
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حالة الطقس يومي الجمعة والسبت 13 و14 ديسمبر 2024
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحاً، يومي الجمعة والسبت، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ونوهت هيئة الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث ستكون سرعة الرياح من (50 إلى 65 كم/س)، وارتفاع الأمواج من (3 إلى 4 متر).
ولفتت «الأرصاد» إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.
وأكدت على نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة غدا الجمعة 13 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر غدا الجمعة 13 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|21
|14
|السواحل الشمالية
|20
|13
|شمال الصعيد
|22
|09
|جنوب الصعيد
|26
|11
درجات الحرارة يوم السبت 14 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 14 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|12
|السواحل الشمالية
|20
|10
|شمال الصعيد
|20
|07
|جنوب الصعيد
|25
|11
حالة الطقس يومي الأحد والإثنين 15 و16 ديسمبر 2024
وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس يومي الأحد والإثنين، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية بوجود نشاط للرياح، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 15 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|11
|السواحل الشمالية
|20
|09
|شمال الصعيد
|21
|05
|جنوب الصعيد
|26
|11
درجات الحرارة يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|21
|12
|السواحل الشمالية
|21
|12
|شمال الصعيد
|21
|05
|جنوب الصعيد
|26
|11
انخفاض درجات الحرارة
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، ستشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|18
|10
|السواحل الشمالية
|18
|13
|شمال الصعيد
|20
|06
|جنوب الصعيد
|25
|10
درجات الحرارة يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|11
|السواحل الشمالية
|19
|14
|شمال الصعيد
|21
|06
|جنوب الصعيد
|24
|11
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