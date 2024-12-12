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الرياضة - 10:36 - «تقلبات جوية».. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الجمعة وحتى الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:36 - «تقلبات جوية».. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الجمعة وحتى الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:36 - «تقلبات جوية».. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الجمعة وحتى الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:36 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الجمعة 13 ديسمبر 2024 وحتى يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري، مشيرةً إلى استمرار الطقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس يومي الجمعة والسبت 13 و14 ديسمبر 2024

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحاً، يومي الجمعة والسبت، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت هيئة الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث ستكون سرعة الرياح من (50 إلى 65 كم/س)، وارتفاع الأمواج من (3 إلى 4 متر).

حالة الطقس

ولفتت «الأرصاد» إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وأكدت على نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة 13 ديسمبر 2024

الطقس في مصر غدا الجمعة 13 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 21 14
السواحل الشمالية 20 13
شمال الصعيد 22 09
جنوب الصعيد 26 11

درجات الحرارة يوم السبت 14 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 14 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 20 12
السواحل الشمالية 20 10
شمال الصعيد 20 07
جنوب الصعيد 25 11

حالة الطقس يومي الأحد والإثنين 15 و16 ديسمبر 2024

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس يومي الأحد والإثنين، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية بوجود نشاط للرياح، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 15 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 20 11
السواحل الشمالية 20 09
شمال الصعيد 21 05
جنوب الصعيد 26 11

درجات الحرارة يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 21 12
السواحل الشمالية 21 12
شمال الصعيد 21 05
جنوب الصعيد 26 11

انخفاض درجات الحرارة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، ستشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 18 10
السواحل الشمالية 18 13
شمال الصعيد 20 06
جنوب الصعيد 25 10

درجات الحرارة يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 19 11
السواحل الشمالية 19 14
شمال الصعيد 21 06
جنوب الصعيد 24 11

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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