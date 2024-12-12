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الرياضة - 10:21 - نسخة مطورة من «صبايا الخير».. تليفزيون النهار يعلن عودة ريهام سعيد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:21 - نسخة مطورة من «صبايا الخير».. تليفزيون النهار يعلن عودة ريهام سعيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:21 - نسخة مطورة من «صبايا الخير».. تليفزيون النهار يعلن عودة ريهام سعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:21 مساءً - أعلنت شبكة تليفزيون النهار، منذ قليل، عودة الإعلامية ريهام سعيد، إلى شاشتها عبر تقديم برنامجها الشهير «صبايا الخير» بدءا من يناير المقبل.

وقال الإعلامي علاء الكحكي، رئيس مجلس إدارة النهار:«سعداء بعودة ريهام ونثق أنها ستمثل إضافة مهمة إلى شاشتنا، خاصة أننا خضنا معا تجربة مميزة استمرت عشر سنوات واعتقد أن النهار هي الشاشة التي تشعر ريهام بالإطمئنان فيها، وجميعنا سندعمها لتقديم محتوى يليق بها وبإسم النهار ومصداقيتها».

من جانبها أكدت ريهام سعيد، أن شبكة تليفزيون النهار هي بيتها الحقيقي الذي شهد أنجح مراحل مشوارها الإعلامي وأضافت: «سنقدم نسخة متطورة تليفزيونيا من برنامج صبايا الخير على مستوى الشكل والمضمون الذي سنبذل أقصى مانملك من جهد لتلبية تطلعات واحتياجات المجتمع ولكي ننال ثقة المشاهدين».

وقال محمد هاني رئيس شبكة تليفزيون النهار، أن البرامج الإجتماعية ذات البعد الإنساني شديدة الأهمية وفي الوقت نفسه تحتاج إلى نقلة نوعية في أسلوب العرض والتناول نتمنى أن نسهم في تحقيقها.

ريهام سعيد

يذكر أن ريهام سعيد، حاصلة على ماجستير في الصحافة من الجامعة الأمريكية بعد تخرجها من كلية الآداب قسم المسرح بالجامعة الكندية، وعملت في بدايتها كصحفية ومعدة، وقدمت برنامجها الشهير «صبايا الخير» على قناة النهار لمدة 13 سنة متواصلة، وقد حصلت على تكريمات من ألمانيا وعدة دول عن مجهودها في مجال الدعم الإنساني وعلاج الأطفال، كما أنها أسست أول مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة.. ولها أيضا عدة تجارب في التمثيل أبرزها مسرحية «الشبكة» أمام سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والنجم الكبير محمود حميدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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