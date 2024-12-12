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كأس الرابطة، غزل المحلة يفوز على زد 3-1 في أول ظهور لـ شوقي غريب - أخبار كلمتك

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كأس الرابطة، غزل المحلة يفوز على زد 3-1 في أول ظهور لـ شوقي غريب - أخبار كلمتك

كأس الرابطة، غزل المحلة يفوز على زد 3-1 في أول ظهور لـ شوقي غريب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - كأس الرابطة، انتهت مباراة فريق غزل المحلة ضد زد بنتيجة 3-1 لصالح زعيم الفلاحين، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في نسختها الرابعة.

سجل أهداف غزل المحلة، محمد حمدي زكي في الدقيقة 11، حميدو فاتوو في الدقيقة 25، عبده يحيى في الدقيقة 38، بينما أحرز شادي حسين هدف فريق زد في الشوط الثاني من ضربة جزاء.

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ويتواجد غزل المحلة بقيادة مديره الفني شوقي غريب وزد بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي في المجموعة الثانية التي تضم 5 فرق وهي؛ المصري، سيراميكا، غزل المحلة، البنك الأهلي، وزد.

تشكيل غزل المحلة ضد زد

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد حكم، أحمد كاستيلو.

خط الوسط: عبد الرحيم عمورى، مورى توريه، محمد أشرف بن شرقى، حميدو فاتوو.

خط الهجوم: محمد حمدى زكى، عبده يحيى، محمد على بن حمودة.

تشكيل زد أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: مصطفى العش، محمد إسماعيل، علي جمال، محمد أشرف.

خط الوسط: بيتر موتوموسي، أحمد الصغيري، عبد الرحمن البانوبي، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: شادي حسين، عبد الرحمن عماد.

مكافأة مالية لبطل كأس رابطة الأندية

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد حددت مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه مكافأة لبطل كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد 2024 - 2025، على أن يحصل الوصيف على مليون جنيه، كما يحصل كل ناد مشارك على 100 ألف جنيه.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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