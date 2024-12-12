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في غياب عبد المنعم، نيس يخسر من سان جيلواز 2-1 بالوقت القاتل (صور) - أخبار كلمتك

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في غياب عبد المنعم، نيس يخسر من سان جيلواز 2-1 بالوقت القاتل (صور) - أخبار كلمتك

في غياب عبد المنعم، نيس يخسر من سان جيلواز 2-1 بالوقت القاتل (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - سقط فريق نيس الفرنسي في فخ الخسارة أمام نظيره سان جيلواز البلجيكي بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ملعب جوزيف ماريان مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

جاء هدف سان جيلواز الأول عن طريق اللاعب فرانجو ايفانوفيتش في الدقيقة 33، فيما تعادل نيس عن طريق إيفان جويساند في الدقيقة 45، وعاد فرانجو ايفانوفيتش وسجل هدف الفوز في الدقيقة 90.

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غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس في مواجهة سانت جيلواز بالدوري 


وخلت قائمة نيس من مشاركة محمد عبد المنعم، نجم منتخب مصر، الذي يواصل الغياب، بعد استبعاده من مواجهة الفريق الأخيرة ببطولة الدوري الفرنسي ضد لو هافر.

ترتيب نيس في الدوري الأوروبي

بهذه النتيجة يحتل نيس المركز الـ35 حيث أن ذلك المركز هو قبل الأخير، وبرصيد نقطتين فقط.

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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