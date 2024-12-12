أشرف حكيمي بالقائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، مساء اليوم الخميس، عن القائمة النهائية لأفضل 5 لاعبين مرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال العام الحالي 2024.

ويقام حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، بمدينة مراكش في المغرب.

5 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

وضمت القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024، المغربي أشرف حكيمي، والإيفواري سيمون إدينجرا، والغيني سيرهو جيراسي، والنيجيري أديمولا لقمان، والحارس الجنوب أفريقي رونوين ويليامز.

قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل حارس في أفريقيا 2024

القائمة شهدت تواجد الثلاثي، الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، والإيفواري يحيى فوفانا حارس مرمى فريق أنجيه الفرنسي، ورونوين ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا وفريق ماميلودي صن داونز.

المدربون المرشحون لجائزة الأفضل في أفريقيا 2024

وتواجد في القائمة النهائية إيميرس فاييه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار المتوج مع منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية والبلجيكي هوجو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا في 2024

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا بعد تقليص المرشحين إلى 3 لاعبين.

وتم استبعاد مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، من القائمة ويبقى الصراع بين الثلاثي أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، وحسين الشحات، لاعب الأهلي، وويليامز حارس صن داونز.

الأندية المرشحة لجائزة الأفضل في أفريقيا 2024

كما كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن القائمة النهائية لأفضل نادي في أفريقيا لعام 2024.وضمت القائمة النهائية كلًا من النادي الأهلي والزمالك وصن داونز الجنوب أفريقي.

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