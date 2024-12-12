هتافات قوية من جماهير المحلة لـ شوقي غريب بعد التقدم على زد بثلاثية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:40 مساءً - كأس الرابطة، حرصت جماهير غزل المحلة على الهتاف إلى شوقي غريب، المدير الفني لزعيم الفلاحين، وذلك عقب تقدم الفريق على زد بثلاثية في الشوط الأول في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على إستاد غزل المحلة.

ورصدت عدسة كلمتك المتواجدة في ملعب المباراة هتافات جماهير المحلة لـ شوقي غريب بعد التقدم على زد.

وانتهى الشوط الأول من مباراة فريق غزل المحلة ضد زد بنتيجة 0/3 لزعيم الفلاحين، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في نسختها الرابعة.

سجل أهداف غزل المحلة، محمد حمدي زكي في الدقيقة 11، حميدو فاتوو في الدقيقة 25، عبده يحيى في الدقيقة 38.

ويتواجد غزل المحلة بقيادة مديره الفني شوقي غريب وزد بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي في المجموعة الثانية التي تضم 5 فرق وهي؛ المصري، سيراميكا، غزل المحلة، البنك الأهلي، وزد.

تشكيل غزل المحلة ضد زد

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد حكم، أحمد كاستيلو.

خط الوسط: عبد الرحيم عمورى، مورى توريه، محمد أشرف بن شرقى، حميدو فاتوو.

خط الهجوم: محمد حمدى زكى، عبده يحيى، محمد على بن حمودة.

تشكيل زد أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: مصطفى العش، محمد إسماعيل، علي جمال، محمد أشرف.

خط الوسط: بيتر موتوموسي، أحمد الصغيري، عبد الرحمن البانوبي، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: شادي حسين، عبد الرحمن عماد.

مكافأة مالية لبطل كأس رابطة الأندية

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد حددت مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه مكافأة لبطل كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد 2024 - 2025، على أن يحصل الوصيف على مليون جنيه، كما يحصل كل ناد مشارك على 100 ألف جنيه.

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