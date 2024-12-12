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تشكيل مباراة أياكس أمستردام ولاتسيو في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

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تشكيل مباراة أياكس أمستردام ولاتسيو في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة أياكس أمستردام ولاتسيو في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:40 مساءً - أعلن الجهاز الفني لفريقي أياكس أمستردام الهولندي ولاتسيو الإيطالي، التشكيل الرسمي للمواجهة المقرر لها بعد قليل على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي موسم 2024/25. 

 

تشكيل مباراة أياكس ولاتسيو

 

 

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مباراة أياكس أمستردام الهولندي ولاتسيو الإيطالي

 

تعد هذه المباراة من الأهم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات حيث ستكون حاسمة لأياكس ولاتسيو  في سعيهما لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية في البطولة.

الفريقان يدخلان اللقاء وهما في حاجة ماسة لتحقيق الفوز لضمان استمرار مشوارهما في البطولة، حيث لا يحتمل أي منهما خسارة أو حتى التعادل إذا أراد التأهل بشكل مباشر إلى دور الـ32.

 

أياكس يتطلع للاستفادة من ميزة اللعب على أرضه لإحراز النقاط الثلاث وضمان التأهل إلى الأدوار القادمة فجماهير أياكس أمستردام دائمًا ما تكون في الموعد لتقديم الدعم الكبير لفريقها في مثل هذه المباريات الحاسمة

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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