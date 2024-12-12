الرياضة - 09:26 - «كنت أتمنى تموت على أرضها».. مصطفى بكري يوجه رسالة قاسية لـ بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:26 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن انسحاب الجيش السوري من مواجهة العناصر الإرهابية كان عنصر المفاجأة الكبرى التي تعرضت لها سوريا، وأضاف " اتصدمت من هذا القرار ومن تخلي الرئيس السوري عن السلطة دون مقاومة ومن سفره إلى الخارج".

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن "الناس تتساءل هل حدثت صفقة؟ أم هل الانسحاب حدث من غير موافقة الرئيس بشار وقتها؟ ما حدث هو نفس سيناريو العراق، الجيش سيعاد تشكيله بدمج الميلشيات الإرهابية في صفوفه".

ووجه مصطفى بكري رسالة إلى بشار الأسد قائلا «سوريا اتسملت للإرهابيين وكنت أتمنى تموت على أرضها، أنت خذلت ملايين القوميين العرب، حتى إدارة الأزمة فشلت فيها، يعني إيه الجيش لا يرد ولا يقاتل، أنت ضمنت حياتك وحياة أولادك، لكن تعالى شوف بيحرقوا قبر والدك وبيعدموا أقاربك واللي وقف بجوارك"، معقباً:"كنت أتمنى أن يفعل بشار الأسد مثلما فعل الرئيس مبارك رحمة الله عليه، سلم البلد للقوات المسلحة الأمينة، لكن فضلت حتى اليوم الأخير تغامر ثم تهرب، كنت أتمنى ما تسيبش البلد حتى لو هتتحاكم أو تستشهد لكن الصدمة كانت عاتية».