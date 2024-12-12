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الرياضة - 09:00 - رئيس وزراء العراق: موقفنا ثابت بشأن الحفاظ على أمن سوريا وسيادة أراضيها - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:00 - رئيس وزراء العراق: موقفنا ثابت بشأن الحفاظ على أمن سوريا وسيادة أراضيها - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - رئيس وزراء العراق: موقفنا ثابت بشأن الحفاظ على أمن سوريا وسيادة أراضيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:00 مساءً - أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، على موقف العراق الثابت إزاء ضرورة الحفاظ على أمن سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، على ضرورة اضطلاع الدول الكبرى بدورها لوقف المأساة في قطاع غزة

من جانبه شدد وزير الخارجية البريطاني، على أهمية دور العراق المحوري في حفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وأشار وزير الخارجية البريطاني، إلى التزامات التحالف الدولي إزاء العراق في مختلف المجالات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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