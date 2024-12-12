الدوري الأوروبي، نيس الفرنسي يتعادل مع سان جيلواز 1-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:59 مساءً - تعادل فريق نيس الفرنسي مع نظيره سان جيلواز البلجيكي بنتيجة 1-1 في الشوط الاول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ملعب جوزيف ماريان مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

جاء هدف سان جيلواز عن طريق اللاعب فرانجو ايفانوفيتش في الدقيقة 33، فيما تعادل نيس عن طريق إيفان جويساند في الدقيقة 45.

غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس في مواجهة سانت جيلواز بالدوري



وخلت قائمة نيس من مشاركة محمد عبد المنعم، نجم منتخب مصر، الذي يواصل الغياب، بعد استبعاده من مواجهة الفريق الأخيرة ببطولة الدوري الفرنسي ضد لو هافر.

ترتيب نيس في الدوري الأوروبي

ويأتي نيس في المركز الـ35، ويقترب بشدة من توديع الدوري الأوروبي، حيث أن ذلك المركز هو قبل الأخير، وبرصيد نقطتين فقط.

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