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بيراميدز يواصل تدريباته في تونس استعدادا للترجي بدوري أبطال إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

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بيراميدز يواصل تدريباته في تونس استعدادا للترجي بدوري أبطال إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

بيراميدز يواصل تدريباته في تونس استعدادا للترجي بدوري أبطال إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:44 مساءً - واصل فريق نادي بيراميدز تدريباته القوية في تونس استعدادا لمواجهة الترجي في إطار مواجهات  دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأقيم المران على الملعب الفرعي لاستاد رادس والذي استمر لمدة ساعة ونصف وسط حماس كبير من جانب اللاعبين لإثبات أنفسهم والمشاركة في اللقاء وتحقيق نتيجة إيجابية في تونس.

وعلى هامش المران أجرى محمد رضا بوبو تدريبات تأهيلية مع الجهاز الطبي لتأهيله من الإصابة التي يعاني منها بمزق في الخلفية، ويغيب بسببها عن اللقاء الهام.

ومن المقرر أن يختتم نادي بيراميدز تدريباته في تونس في التاسعة من مساء الجمعة على استاد رادس الرئيسي الذي يستضيف المواجهة طبقا لتعليمات الكاف.

موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي 

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

 

حكام مباراة الترجي التونسي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

 

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

ترتيب مجموعة بيراميدز 

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل ومتساويًا مع الترجي في عدد النقاط، ولكنه يتصدر بفارق الأهداف.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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