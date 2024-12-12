الرياضة - 08:40 - روان أبو العينين تكشف نتائج جولة الرئيس السيسي الأوروبية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:40 مساءً - كشفت الإعلامية روان أبو العينين تفاصيل جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دول أوروبا، والتي تضمنت 3 محطات بدأت من الدنمارك ثم النرويج وختامها في أيرلندا، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون المصري الأوروبي في مختلف المجالات.

وقالت روان أبو العينين خلال برنامج 'حقائق وأسرار' على قناة 'صدى البلد' إن جولة الرئيس السيسي كانت فرصة أيضا لإجراء مشاورات للتنسيق مصريا وأوروبيا في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية والدولية مثار الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن المحطة الأولى الدنمارك وفي كوبنهاجن كانت الحفاوة البالغة بزيارة أول رئيس مصري للدنمارك منذ تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 1922.

وتابعت أبو العينين أن فريدريك العاشر ملك الدنمارك استقبل الرئيس السيسي، بقصر أمالينبورج، في مشاهد تعكس التقدير الرفيع لمصر وقيادتها وإطلاق مجلس الأعمال المصري الدنماركي لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين، معلقة: كان تتويج الزيارة بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وكوبنهاجن، فضلا عن توقيع اتفاقات مع رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن لدفع أطر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، أبرزها النقل البحري، والطاقة والتحول الأخضر، والصحة والبحث العلمي، والاستثمار والزراعة والسياحة، ومكافحة (الهجرة غير المشروعة).

وأوضحت روان أبو العينين أن القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك كانت حاضرة بقوة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والوضع الكارثى، فى قطاع غزة والتطورات في لبنان وسوريا والسودان والأزمة الأوكرانية، مشددة على أن الزيارة شهدت توافقا مصريا دنماركيا على احترام سيادة الدول ومكافحة الإرهاب وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمات.

واستكملت روان أبو العينين: المحطة الثانية في الجولة الأوروبية فكانت النرويج وهي أول زيارة لرئيس مصري إليها منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، حيث التقى الرئيس السيسي مع الملك هارالد الخامس، ملك النرويج، ويوناس جار ستور، رئيس وزراء النرويج، لافتة إلى أن المباحثات تركزت على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذلك تعزيز التعاون على مستوى قطاع الأعمال وغرف التجارة والصناعة، إلى جانب رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين والاستثمار في إنتاج الطاقة الخضراء، والتعاون مع النرويج في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وعلقت قائلة: التقى الرئيس السيسي، برؤساء شركات نرويجية، وتم استعراض برنامج التنمية الاقتصادية الطموح الذي تنفذه مصر، مع التأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتمكين القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وبشأن القضايا الإقليمية والدولية عكست المباحثات السياسية توافق مصر والنرويج بشأن الحفاظ على دورية التشاور السياسي حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتدشين آلية للتشاور السياس بين البلدين، فضلاً عن تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية مثار الاهتمام المشترك، خاصةً فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية واستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط.

واختتمت روان أبو العينين: من النرويج إلى أيرلندا المحطة الثالثة والأخيرة في جولة الرئيس السيسي الأوروبية في العاصمة دابلن، تَصَدر جدول أعمال الرئيس السيسي لقاءً مع نظيرهِ الأيرلندي 'مايكل هيجينز' ورئيس الوزراء سيمون هاريس، وكانت العناوين الرئيسية للقاءات هي زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات وزيادة انخراط الشَركات الأيرلندية في السوق المصرية والفرص المتاحة لها، علاوة على اتخاذ خطواتً ملموسة للاستفادة من الخبرات التكنولوجية الأيرلندية في قطاعات الصناعة والاتصالات، والزراعة والبيئة.