الولاية الثانية، جوميز يسير على خُطى كارينيو وإيمانويل في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - انضم البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق، إلى قائمة المدربين الذين اجتذبتهم أضواء الدوري السعودي من جديد، بعد تجارب سابقة لهم في المملكة، ليعودوا في ولاية ثانية.

وأعلن نادي الفتح متذيل ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس، تعاقده مع جوميز، بعد يوم من إعلان المدرب البرتغالي رحيله عن قيادة الزمالك.

تجربة جوميز السابقة في الدوري السعودي

وسبق للبرتغالي جوميز خوض أكثر من تجربة في الدوري السعودي، حيث كانت فترته الأنجح مع التعاون الذي فاز معه بكأس السوبر السعودي، بالإضافة لتجربة مع أهلي جدة.

بريق دوري روشن لم يخطف أنظار جوميز فحسب لمواجهة النجوم الكبار، حيث سبقه في السير على هذا الدرب، مواطنه بيدرو إيمانويل الذي قاد التعاون أيضا من قبل في موسم 2018-2019 بجانب تجاربه مع كل من النصر والخليج ليعود مؤخرا مع الفيحاء.

مدرب الخليج السابق لم يمكث بعيدا عن دوري روشن أكثر من 6 أشهر بعد رحيله عن تدريب الفريق ليعود مرة أخرى من بوابة الفيحاء.

ليس وحده، ولكن سبقه في ذلك الأوروجواياني كارينيو العائد لقيادة الوحدة بعد تجربة قصيرة معه في موسم 2019-2020.

كارينيو كانت محطته الأبرز مع النصر قبل نحو 10 أعوام وحقق معه البطولتين الوحيدتين في مسيرته الدوري السعودي وكأس ولي العهد السعودي بموسم واحد.

ووجد الأوروجواياني صاحب الـ61 عاما، العودة للدوري السعودي بما يحويه من نجوم بارزين وأسماء كبرى، فرصة لإعادة اكتشاف نفسه عبر بوابة الوحدة.

بريق دوري روشن لم يخطف أنظار المدربين الأجانب فحسب، بل أن الجزائري نور الدين زكري صاحب النجاحات في قيادة الأخدود بعد هبوطه في الموسم الماضي، قد عاد سريعا لدوري روشن للمحترفين، من بوابة الخلود خلفا للمدرب البرتغالي باولو دوارتي.

وأصبح نور الدين زكري خبيرا في الكرة السعودية بعدما تولى من قبل تدريب أندية الرائد والفيحاء وضمك، قبل أن يستعين به الخلود.

ولعل المفارقة في الأندية التي استغنت عند مدربيها حتى الآن قد استعانت جميعها بمدربين سبق لهم العمل بالدوري السعودي، في إشارة واضحة لرغبة هذه الأندية في الاستفادة من خبرات المدربين وإنقاذ هذه الفرق من شبح الهبوط مبكرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.