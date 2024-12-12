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الرياضة - 08:20 - مصطفى بكري: الرئيس السيسي مستمر في تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:20 - مصطفى بكري: الرئيس السيسي مستمر في تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:20 - مصطفى بكري: الرئيس السيسي مستمر في تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يألو جهدًا في التواصل مع دول العالم من أجل المقاصد السياسية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده من أجل تعزيز علاقات الدولة المصرية مع الأطراف الدولية.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي مستمر في تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا أن جولة الرئيس الأوروبية الأخيرة شهدت العديد من التوافق بين الدولة المصرية والدول الأوروبية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجولة شهدت تعزيز التعاون الإقتصادي والاستثماري بين مصر وعدد من الدول الأوربية التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارتها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي بحث خلال جولته الأوروبية العديد من القضايا العربية والإقليمية أبرزها القضية الفلسطينية، وهذا بدا في جولته الأوروبية الأخيرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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