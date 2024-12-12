الرياضة - 03:01 - المركزي المصري: إطلاق خدمة «ترميز بطاقات الدفع» على تطبيقات الهاتف المحمول وخدمة آبل باي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الانتهاء من إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة وتفعيل خدمة آبل باي «Apple Pay»، كمرحلة أولي، ذلك كخطوة هامة نحو تشجيع المواطنين على الاعتماد على الهاتف المحمول في إتمام المعاملات المالية الرقمية.

المركزي المصري: خدمة ترميز بطاقات الدفع مع فيزا وماستركارد وميزة وابل

وأشار البنك المركزي إلى أنه تم إطلاق الخدمة بالتعاون مع الشركات صاحبة علامة القبول الدولية «فيزا وماستركارد» ومنظومة الدفع الوطنية «ميزة» وكذا مع شركة ابل مصنعة الهواتف الذكية، وبالتنسيق مع عدد من البنوك والعديد من مقدمي تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول وكذا شركات التكنولوجيا المالية، مما يساهم في تحقيق التكامل بين المنظومات الدولية والمحلية لضمان توسيع نطاق خدمات الدفع الرقمية في مصر، ويعزز ثقة العملاء في استخدام المدفوعات الإلكترونية.

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري: إن «إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، واستمرارًا للطفرة الكبيرة التي يشهدها مجال الخدمات المصرفية الرقمية في مصر، والتي استفاد منها بشكل أساسي المواطن في مختلف أنحاء الجمهورية بحيث أصبح يستطيع إجراء معاملاته المالية بسهولة وبتكلفة مناسبة في أي وقت ومن أي مكان».

فيما أوضح رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن «الخدمة الجديدة تؤكد على التزام البنك المركزي المصري بتدعيم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء، حيث تقدم هذه الخدمة فرصًا هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية.

البنك المركزي يكشف كيفية ترميز بطاقات الدفع الوطنية للشراء

وأشار البنك المركزي المصري إلى أن منصة ترميز بطاقات الدفع الوطنية ستتيح إضافة نسخة رقمية من بطاقة الدفع الإلكترونية على تطبيقات الهاتف المحمول واستخدامها في عمليات الشراء سواء عن طريق نقاط البيع الإلكترونية (POS) أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت (E-commerce) حيث يمكن التصديق على معاملات الدفع باستخدام الخصائص البيومترية (على سبيل المثال: بصمة الوجه أو الاصبع،.. .إلخ ) دون الحاجة لإدخال الرقم السري للبطاقة، كما ستتيح الخدمة تحسين تجربة العملاء في إتمام المعاملات الإلكترونية بصورة «لا تلامسية» وبسرعة وأمان دون الحاجة إلى وجود بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية.

ويأمل البنك المركزي المصري أن يساهم إطلاق خدمة ترميز البطاقات في زيادة معاملات السداد من خلال نقاط البيع الإلكترونية والتجارة الالكترونية عبر الانترنت، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.

البنك المركزي يتوقع 280% نموا في معاملات نقاط البيع الإلكترونية إلى 640 مليار جنيه بنهاية عام 2024

ويتوقع «المركزي المصري» وصول قيم معاملات نقاط البيع الإلكترونية بنهاية العام 2024 إلى 640 مليار جنيه، بنسبة نمو 280%، مقارنة بالعام 2021، والذي تم خلاله تنفيذ معاملات بقيمة 169 مليار جنيه.

المركزي المصري يتوقع وصول قيم معاملات التجارة الإلكترونية أكثر من 180 مليار جنيه بنهاية 2024

كما يتوقع البنك المركزي وصول قيم معاملات التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 180 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقارنة بقيم معاملات تقدر بـ 29 مليار بنهاية عام 2021، بنسبة نمو أكثر من 500%.