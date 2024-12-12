الرياضة - 02:37 - سعر الذهب والدولار اليوم الخميس في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:37 مساءً - سعر الذهب والدولار الآن.. ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 بـ سوق الصاغة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 12 ديسمبر، سجل نحو 4428.5 جنيه للبيع، و4400 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12 ديسمبر، سجل نحو 3875 جنيهًا للبيع، و3850 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 12 ديسمبر، سجل نحو 3321.5 جنيه للبيع، و3300 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس 12 ديسمبر، سجل نحو 2583.25 جنيه للبيع، و2566.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس 12 ديسمبر، سجل نحو 2214.25 جنيه للبيع، و2200 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس 12 ديسمبر، سجل نحو 1660.75 جنيه للبيع، و1650 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر، سجل نحو 31000 جنيها للبيع، و30800 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر، سجل نحو 2711.86 دولار للبيع، و2711.59 دولار للشراء

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بلغ اليوم الخميس نحو 50.58 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ اليوم الخميس نحو 50.73 جنيه للشراء و 50.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ اليوم الخميس نحو 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بلغ اليوم الخميس نحو 50.73 جنيه للشراء، و 50.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولارفي بنك الإسكندرية، بلغ اليوم الخميس نحو 50.60 جنيه للشراء، و 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، بلغ اليوم الخميس نحو 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي، بلغ اليوم الخميس نحو 50.76 جنيه للشراء، و 50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي، بلغ اليوم الخميس نحو 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

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