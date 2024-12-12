الرياضة - 02:17 - «مواجهات وإنجازات عالمية».. تاريخ الأهلي وباتشوكا في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:17 مساءً - يعد كل من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وباتشوكا المكسيكي من الأندية البارزة التي تركت بصمة واضحة في تاريخ كأس العالم للأندية.

ويمتلك كلاً منهما تاريخاً مشرفاً قبل مواجهتهما سوياً في كأس إنتركونتيننتال على كأس التحدي بعد أن نجح نادي باتشوكا في الصعود لنصف النهائي عقب الفوز على نادي بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة.

تاريخ الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلي هو الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة، حيث ظهر في 8 نسخ من البطولة منذ انطلاقها عام 2000.

وكان أبرز إنجازاته تحقيق المركز الثالث ثلاث مرات (2006، 2020، 2021)، حيث يعتمد الأهلي على تشكيلة قوية دائمًا، تبرز فيها أسماء لامعة مثل محمد أبو تريكة الذي سجل أهدافًا حاسمة، ومؤخرًا محمد الشناوي الذي قاد الفريق لتألق عالمي.

حقق الأهلي انتصارات بارزة، منها الفوز على أندية قوية مثل كلوب أمريكا المكسيكي في نسخة 2006، وكسر هيمنة فرق كبرى مثل مونتيري المكسيكي في 2022، ويتميز الأهلي بقاعدته الجماهيرية الضخمة، التي تضيف دعمًا معنويًا للفريق في أي بطولة.

تاريخ باتشوكا في كأس العالم للأندية

أما عن نادي باتشوكا المكسيكي شارك في البطولة 5 مرات، وتميز بمشاركته في نسختي 2008 و2017.

في نسخة 2008، نجح في التغلب على الأهلي في مباراة درامية انتهت بنتيجة 4-2 بعد شوطين إضافيين، ليصل إلى نصف النهائي.

أما في 2017، فقد حقق أفضل نتائجه بحصد المركز الثالث، بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي في مباراة تحديد المراكز الثالث الرابع.

مواجهة العمالقة

رغم تباين تاريخ المشاركات بين الأهلي وباتشوكا، يتقاسم الفريقان سمعة التميز في تمثيل قارتي إفريقيا وأمريكا الشمالية.

وتحمل مواجهة الفريقين في البطولات العالمية دائمًا ما طابعًا تنافسيًا قويًا، وتبرز قيمة كل فريق في الساحة الدولية، حيث تعد بطولة كأس إنتركونتيننتال فرصة لتجديد هذا التنافس التاريخي.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

يترقب العالم موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، حيث يمكنكم متابعتها مساء يوم السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر 2024، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتبدأ مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، مع حلول الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

ويمكنكم متابعينا عبر بوابة "الأسبوع" حجز مقاعدكم للاستمتاع بمواجهة الأهلي وباتشوكا المكسيكي عبر قناة بي إن سبورتس، بالإضافة إلى قناة الكأس ويعلق عليها العماني خليل البلوشي.