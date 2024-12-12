ميدو بعد رحيل جوميز عن تدريب الزمالك: اللي جاي نزيف (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:16 مساءً - كشف أحمد حسام لاعب الزمالك السابق، عن أسباب رحيل البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب الزمالك.

وقال ميدو خلال مقطع فيديو على حسابه الشخصي بمنصة «إكس»: “جوميز مشى من الزمالك لوجود مستحقات متأخرة له واللاعبين واستشعر أن اللي جاي نزيف وخسارة كل الشغل اللي علمه”.



واضاف ميدو: “دي الحقيقة ودوري أنقل الحقيقة ليكم”.

كنا انتقد ميدو تعامل الإدارة مع النواحي المالية وتحديد أولويات الصرف موضحا “كل جنيه طالع من عندك لازم يكون بحساب لتفادي الأزمة”.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية أمام المصري في الكونفدرالية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمصري في تمام السادسة مساء الأحد المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات بالكونفدرالية.

وسيذاع اللقاء عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورت المالكة لحقوق إذاعة البطولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية

1- الزمالك 4 نقاط.

2- المصري 4 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري نقطة وحيدة.

4- بلاك بولز الموزمبيقي نقطة وحيدة.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على تواجد حازم إمام ظهير الزمالك السابق، بجانب أحمد مجدي في القيادة الفنية للزمالك في مباراة المصري البورسعيدي بعد رحيل جوزيه جوميز.

فيما يتواجد عماد المندوه مدربًا لحراس مرمى الزمالك، على أن يكون الجهاز الفني بصفة مؤقتة.

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز، الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن طريق دفع الشرط الجزائي.

وفي السطور التالية نستعرض أرقام جوميز مع الزمالك بعد نهاية رحلته في ميت عقبة.

أرقام جوميز مع الزمالك

بدأ جوميز رحلته في تدريب الفريق الأول لنادي الزمالك يوم 1 أبريل 2024 وانتهت يوم أمس 11 ديسمبر.

خاض جوميز 47 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات حقق خلالها 27 فوزا وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباراة.

توج جوميز مع الزمالك ببطولتين قاريتين وهما الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

جوميز يعلن رحيله عن الزمالك

وقال جوميز في بيان رحيله عن الزمالك: "بقلب مثقل ودموع تنهمر على وجهي أكتب هذه الكلمات، لقد وضع الله في طريقي هذا الامتياز والشرف العظيم لخدمة هذا النادي العظيم الزمالك، لقد حالفني الحظ بلقاء هؤلاء المديرين الذين وظفوني، وبالتالي فتحوا لي أبواب التواجد في مصر، والتدريب بكرة القدم المصرية وسمحوا لي بالتعرف على شعبها الاستثنائي الذي وقعت في حبه، أشعر بحب لا ينتهي للشعب المصري بشكل عام وللمشجعين المتحمسين للزمالك بشكل خاص، ممتن للرئيس الذي منحني هذه الفرصة وأحمل في قلبي جميع اللاعبين الذين عملت معهم كانوا ومازالوا أبطالًا ومقاتلين فازوا معي ببطولتين مهمتين في الأشهر العشرة الماضية".

وأضاف: "شكرًا لكم أيها الشعب المصري على كل هذا الود، وشكر خاص جدًّا لجماهير الزمالك، المحاربين الذين ساعدونا على الفوز، بدون أي مشاعر سيئة تجاه أي شخص. خلال هذه الفترة كنت أرفض الكثير من العروض الجيدة جدًّا، لأنني أحب الزمالك، لكنني قررت الآن إنهاء عقدي مع الزمالك لأنني أشعر أن الظروف اللازمة لمواصلة جلب الألقاب لجماهيرنا غير متوفرة، أتمنى أن يتحسن كل شيء من أجل الزمالك العملاق".

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