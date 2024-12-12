الرياضة - 12:56 - قبل صرف مستحقاتها.. 365 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار في بنكي «الأهلي ومصر» أول 3 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - يبدأ بنكا «مصر - الأهلي» في شهر يناير المقبل صرف مستحقات شهادات الادخار بفائدة 27%، وبأجل سنة، وسط اتفاق من مصرفيين، ألا يلجأ البنكين لطرح شهادات جديدة لجذب تلك السيولة، والإبقاء عليها متاحه أمام العملاء عند التجديد.

طرح بنك مصر والبنك الأهلي المصري في مطلع يناير العام الجاري، شهادات ادخار بآجال سنة واحدة، بسعر شراء يبدأ بحد أدنى 1000 جنيه، وأوضح البنكين أن شهادات الادخار بأجل سنة تعطي عائداً شهريا بسعر 23.5%، وسنوي تحت سعر فائدة 27% (يصرف بنهاية المدة)، فيما حاد البنك الأهلي بدورية طرح ثالثة تحت سعر 23% يصرف عائدها يومياً.

حصيلة شهادات الادخار 27% في بنك مصر والبنك الأهلي المصري بلغت 365 مليار جنيه في الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، بحسب بيانات أظهرتها القوائم المالية لدى البنكين.

وتوزعت حصيلة شهادات الادخار 27%، في الأشهر الثلاثة الأولى بين 124 مليار لصالح بنك مصر، و241 مليار جنيه لصالح البنك الأهلي المصري.

هذا ولا يسمح أي من البنكين بكسر شهادات ادخار 27% إلا بعد مرور 6 أشهر تحتسب من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

يمكن لعملاء شهادات الادخار بأجل سنة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الحصول على تمويل بضمان القيمة الإسمية، مع إتاحة إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها بضمان شهادات 27%.

رجح الخبيران المصرفيان، سهر الدماطي، ووليد عادل، استمرار شهادات الادخار بفائدة 27% سنوي و23.5% شهري مطروحة في بنكي «الأهلي ومصر»، دون تأثير قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والتي ستجتمع يوم 26 ديسمبر الجاري، لبحث الفائدة.