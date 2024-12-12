الرياضة - 12:56 - الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في الحج السياحي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - شروط الحج السياحي.. مع بدء إجراءات التقديم للحج السياحي 2025، التي انطلقت يوم 20 نوفمبر والمقرر أن تستمر حتى 20 ديسمبر 2024، ارتفعت معدلات البحث عدد كبير من المواطنين عن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في الحج السياحي.

الحج السياحي 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الحج السياحي 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شروط التقديم في الحج السياحي 2025

- استخراج باركود تعريفي لكل تأشيرة.

- الالتزام بمواقع مخصصة في عرفات ومنى.

- تسجيل التأشيرات على المسار الإلكتروني السعودي.

- توفير مشرف لكل رحلة حال تجاوز العدد 10 حجاج.

- إدراج بيانات الحجاج على البوابة المصرية الموحدة.

- توافق البرنامج مع ضوابط السكن المعتمدة من وزارة السياحة.

- عدم تسكين حجاج القرادي بمواقع مخصصة لحجاج السياحة.

- على الشركات السياحية توعية الحجاج بضوابط الحج القرادي وكيفية التقديم وتنفيذه.

- تحرير عقد بين الشركة والحاج يتضمن: «تفاصيل البرنامج، قيمة الرسوم، بيانات السكن المؤكدة، رقم هاتف الحاج».

- رفع المستندات الخاصة بالبرنامج المتفق عليه مع الحاج على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة.

- تُطبق الرسوم المالية المقررة في الحج النظامي على حج القرادي، على أن يتم تقديم الطلبات قبل يوم 9 ذو الحجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الحج السياحي 2025

أعلنت شركات السياحة عن الأوراق المطلوبة للتقديم في الحج السياحي 2025، وهم كالآتي:

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة.

- صورة شهادة التحصين والأصل للاطلاع عليه.

- جواز سفر مميكن لا تقل صلاحيته عن عان من أول مارس المقبل 2024.

- البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة سارية المفعول.

- بيان الموقف من التجنيد للذكور.

- فيش حج مميكن.

- تصريح سفر من جهة العمل.

- صورة إيصال سداد تكاليف الحج.

آخر موعد للتقديم في الحج السياحي 2025

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة السياحة أن بدء تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج السياحي للعام 1446 هـ، يكون يوم 20 نوفمبر، ويستمر التقديم لمدة شهر كامل، حيث سيتم إغلاق باب التقديم يوم 20 ديسمبر المقبل، ويتم إعلان أسماء المقبولين لأداء الحج السياحي يوم 23 ديسمبر بعد إجراء القرعة الإلكترونية العلنية، مما يضمن الشفافية والنزاهة في اختيار الفائزين.