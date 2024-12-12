الرياضة - 12:56 - حفلات رأس السنة 2025.. أبرز النجوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - مع اقتراب نهاية العام، ينتظر الجمهور العربي، بشغف حفلات رأس السنة 2025، التي تعد فرصة للاحتفال ببداية عام جديد عبر الأجواء الموسيقية الممتعة.

ويشهد هذا الموسم العديد من الاحتفالات، التي يحييها كبار النجوم في مختلف البلدان العربية، نرصدها لكم خلال السطور التالية.

حفلات رأس السنة 2025

وتشهد مصر العديد من الحفلات التي يحييها نجوم كبار في مختلف الأماكن، حيث سيكون هناك تنوع في الحفلات بين الأغاني الشعبية والطربية والفلكلورية.

ويستعد الفنان وائل جسار، للظهور على الساحة في فندق سميراميس بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 31 ديسمبر، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الأحداث السياسية في لبنان التي جعلته يعتذر عن إحياء العديد من الحفلات في مصر.

كما يعود الفنان محمد منير، الذي غاب لفترة بسبب حالته الصحية، لإحياء حف رأس السنة في منطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، حيث يشارك في الحفل مع فريق مسار إجباري ومغني الراب عفروتو، هذا الحفل يعد من أبرز حفلات رأس السنة في مصر لهذا العام، ويجمع بين جيلين من النجوم الذين يمثلون الطابع الشعبي والموسيقى المعاصرة.

كما يحيي نقيب الموسيقيين مصطفى كامل حفلاً غنائيًا في فندق سميراميس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما سيغني حمو بيكا في حفلات متفرقة في مناطق الشيخ زايد والعاصمة الجديدة، وهي الحفلات التي يحظى بها محبو المهرجانات بأجواء مميزة.

وآمال ماهر ستعود أيضًا بعد غياب طويل، حيث ستغني في مسرح تياترو بمول أركان في الشيخ زايد، بعد طرحها أغنيتها الجديدة “أنا بخير”، مما يجعل هذا الحفل من أكثر الحفلات المنتظرة في مصر.

كما تحيي النجمة أنغام، حفلًا في أبوظبي يوم 28 ديسمبر، حيث ستقدم باقة من أغانيها القديمة والحديثة التي تعود بها إلى جمهورها الإماراتي.

ويستعد النجم تامر حسني والنجمة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء واحدة من أضخم حفلات رأس السنة 2025 في دبي، حيث سيشاركان جمهورهما في أمسية غنائية مميزة.

وقد أعلن تامر حسني عن تفاصيل الحفل عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، حيث نشر البوستر الترويجي للحفل المقرر إقامته في أحد الفنادق الكبرى بدبي يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، مما أثار حماسة الجمهور لهذا الحدث الفريد.

والكويت ستكون أيضًا محطة هامة، في حفلات رأس السنة 2025، حيث يحيي أحمد سعد وبهاء سلطان حفلاً ضخمًا يوم 13 ديسمبر على مسرح الأرينا، هذا الحفل سيكون من أبرز الحفلات لهذا الموسم، إذ تجمع بين اثنين من ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي.

وحرص أحمد سعد على التفاعل مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر بوستر الحفل وكتب معلقًا: «جمهور الكويت الغالي.. أشوفكم يوم 13 ديسمبر».