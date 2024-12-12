الرياضة - 12:56 - سعر الذهب بالدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - سعر الذهب بالدولار اليوم.. ارتفع سعر الذهب بشكل حاد في محلات الصاغة بمصر اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، وارتفع معدل البحث من قبل المستثمرين عن سعر الذهب بالدولار اليوم في مصر.

سعر الذهب بالدولار اليوم

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سعر الذهب بالدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر عيار الذهب السعر بالجنيه السعر بالدولار عيار 24 4440 جنيها 87.38 دولار عيار 22 4070 جنيها 80.10 دولار عيار 21 3330 جنيها 65.54 دولار عيار 18 2590 جنيها 50.97 دولار عيار 14 2590 جنيها 50.97 دولار عيار 12 2220 جنيها 43.69 دولار عيار 9 1665 جنيه 32.77 دولار

سعر الذهب بالدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

سعر الذهب بالدولار لعيار عيار 24

سجل سعر الذهب بالدولار اليوم لعيار 24 نحو 87.38 دولار أمريكي، بماد يعادل بالمصري نحو 4440 جنيها.

سعر الذهب بالدولار لعيار 22

سجل سعر الذهب بالدولار لعيار 22 اليوم في محلات الصاغة نحو 80.10 دولار أمريكي، بما يعادل بالمصري نحو 4070 جنيها.

سعر الذهب بالدولار لعيار 21

سجل سعر الذهب بالدولار لعيار 21 اليوم في مصر نحو 76.46 دولار أمريكي، بما يعادل بالمصري نحو 3885 جنيها.

سعر الذهب بالدولار لعيار 18

سجل سعر الذهب بالدولار لعيار 18 في سوق الصاغة نحو 65.54 دولار أمريكي، بما يعادل بالمصري نحو 3330 جنيها.

سعر الذهب بالدولار لعيار 14

سجل سعر الذهب بالدولار لعيار 14 بمحلات الصاغة نحو 50.97 دولار أمريكي، بما يعادل بالمصري نحو 2590 جنيها.

سعر الذهب بالدولار لعيار 12

سجل سعر الذهب بالدولار لعيار 12 في مصر نحو 43.69 دولار أمريكي، بما يعادل بالمصري نحو 2220 جنيها.

سعر الذهب بالدولار لعيار 9

سجل سعر الذهب بالدولار لعيار 9 في مصر نحو 32.77 دولار أمريكي، بما يعادل بالمصري نحو 1665 جنيها.

سعر الجنيه الذهب بالدولار

وبلغ سعر الجنيه الذهب بالدولار اليوم في السوق المحلي نحو 611.67 دولار أمريكي، بما يعادل بالمصري نحو 31080 جنيها.

سعر الأوقية العالمية

وصل سعر أوقية الذهب العالمية اليوم لـ 2717.34 دولار، بما يعادل بالجنيه المصري نحو 138.073 جنيها.