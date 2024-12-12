غرفة السياحة: السفر بالطرق الرسمية للحج يحفظ حقوق المواطن ويصون سلامته - أخبار كلمتك

غرفة السياحة: السفر بالطرق الرسمية للحج يحفظ حقوق المواطن ويصون سلامته - أخبار كلمتك

لـ المرضى والمسنين.. «الجوازات» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على خدماتها - أخبار كلمتك

لـ المرضى والمسنين.. «الجوازات» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على خدماتها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. watch it تبدء عرض فيلم «العنكبوت» عبر شاشتها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. watch it تبدء عرض فيلم «العنكبوت» عبر شاشتها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي - أخبار كلمتك

نتنياهو يروج الأكاذيب لتبرير انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة بسوريا - أخبار كلمتك

نتنياهو يروج الأكاذيب لتبرير انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة بسوريا - أخبار كلمتك

ميادة الحناوي تثير الجدل بتعليق مباغت عن سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

ميادة الحناوي تثير الجدل بتعليق مباغت عن سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

قرار جديد من كولر قبل مواجهة باتشوكا - أخبار كلمتك

قرار جديد من كولر قبل مواجهة باتشوكا - أخبار كلمتك

وزير البترول يفتتح مشروع حماية الشعاب المرجانية بالغردقة - أخبار كلمتك

وزير البترول يفتتح مشروع حماية الشعاب المرجانية بالغردقة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

موعد امتحانات الترم الأول للمدارس والجامعات والمعاهد - أخبار كلمتك

موعد امتحانات الترم الأول للمدارس والجامعات والمعاهد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:56 - «ملعب 974.. أيقونة تحتضن مواجهة الأهلي وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:56 - «ملعب 974.. أيقونة تحتضن مواجهة الأهلي وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - «ملعب 974.. أيقونة تحتضن مواجهة الأهلي وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - كأس إنتركونتيننتال.. يعد ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة أحد أبرز المنشآت الرياضية عالميًا، ويستعد لاستضافة مباراة نصف النهائي المرتقبة بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، المقرر إقامتها يوم 14 ديسمبر.

يأتي هذا الملعب كجزء من رؤية قطر للاستدامة والابتكار، حيث تم بناؤه بالكامل من حاويات الشحن والعناصر القابلة لإعادة التدوير، ما يجعله الملعب الأول من نوعه عالميًا بهذا التصميم الفريد.

ملعب 974

تصميم مبتكر ورؤية مستدامة

يقع الملعب في منطقة رأس أبو عبود، ويوفر إطلالة مميزة على الخليج العربي، ما يجعله مركز جذب رياضي وسياحي.

ويتسع الملعب لحوالي 40 ألف متفرج، وتم تصميمه ليكون قابلًا للتفكيك بالكامل وإعادة استخدام مواده في مشروعات أخرى، ما يعكس التزام قطر بمعايير التنمية المستدامة بعد كأس العالم 2022.

ملعب 974

تجربة فريدة للجماهير

تم تجهيز ملعب 974 بأحدث التقنيات، ويوفر تجربة استثنائية للجماهير من خلال خدمات شاملة ومرافق حديثة. سيكون اللقاء فرصة لعشاق الكرة للاستمتاع بأجواء رياضية مميزة تجمع بين الإبداع الهندسي وروح المنافسة.

هذه المباراة، التي تُعد محورية في البطولة، تمنح الجماهير فرصة للاستمتاع بتجربة رياضية وسياحية فريدة تعكس قدرة قطر على تنظيم فعاليات عالمية استثنائية.

ملعب 974

أهمية المواجهة

تُعتبر المباراة بين الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، وباتشوكا، بطل دوري أبطال الكونكاكاف، فرصة لإبراز التنافس بين القارتين على الساحة الدولية.

الأهلي يدخل اللقاء مدججًا بنجومه، مثل محمد الشناوي، بيرسي تاو، ومحمود كهربا، الذين يمثلون العمود الفقري للفريق، في حين يعتمد باتشوكا على مهاجمه الفنزويلي سالمون روندون وعدد من المواهب المميزة،

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

يترقب العالم موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، حيث يمكنكم متابعتها مساء يوم السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر 2024، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتبدأ مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، مع حلول الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

مران الأهلي

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

ويمكنكم متابعينا عبر بوابة "الأسبوع" حجز مقاعدكم للاستمتاع بمواجهة الأهلي وباتشوكا المكسيكي عبر قناة بي إن سبورتس، بالإضافة إلى قناة الكأس ويعلق عليها العماني خليل البلوشي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:16 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق