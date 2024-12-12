الرياضة - 11:56 - مصطفى بكري: الإرهابيون الذين تولوا السلطة في سوريا يرتكبون نفس أخطاء بول بريمر في العراق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - قال الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب: إن الإرهابيين الذين تولوا السلطة في سوريا يرتكبون نفس الأخطاء التي ارتكبها بول بريمر في العراق، ومنها حل الجيش والهيئات الأمنية، في إشارة إلى «بول بريمر» وهو مواطن أمريكي عينته الولايات المتحدة حاكما على العراق بعد إسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وكان أول قرار اتخذه هو حل الجيش العراقي وتسريح أعضائه.

وأضاف بكري في تغريدة، عبر حسابه الرسمي في موقع (x) تويتر سابقا: «هاهو الجولاني يرتكب نفس الجريمة، ويبشرنا بجيش من المليشيات، له عقيدة جديدة، ونفس الأمر بالنسبة للهيئات الأمنية».

وتابع بكري: «لقد تم اختطاف سوريا بيد ميليشيا إرهابية، تقتل بلا قانون، تنهب البيوت، وتدمر المؤسسات، تحرق المقابر وتتحالف مع المتآمرين».

وكانت ميليشيات إرهابية تعرف بـ «جبهة تحرير الشام» (جبهة النصرة الإرهابية سابقا) بقيادة الإرهابي أبو محمد الجولاني، أو من يعرف باسم «أحمد الشرع» قد استولت على السلطة في سوريا يوم الأحد الماضي، إثر مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد للبلاد ولجوئه إلى روسيا، ودخلت المليشيات العاصمة دمشق والمدن الكبرى ومارست أبشع أنواع الانتقام من السوريين خارج نطاق القانون.