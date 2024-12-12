كأس إنتركونتيننتال، كولر ولاعبو الأهلي يتحدثون لـ«فيفا» عن كأس القارات للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم جلسة تصوير خاصة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ولاعبين من الفريق، داخل فندق الإقامة في قطر؛ للحديث عن المشاركة في بطولة كأس القارات للأندية، ومواجهة باتشوكا.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا على كأس التحدي مساء يوم السبت المقبل، على استاد 974، ويتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

وحرص الجهاز الفني، وعدد من لاعبي الفريق على حضور مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكيتين الذي أقيم مساء أمس على ستاد 974 بقطر، والتي انتهت بفوز باتشوكا بثلاثة أهداف دون رد.

موعد ومكان المباراة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، وهو أحد الاستادات التي أقيم عليها مباريات بطولة كأس العالم في قطر 2022.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل قنوات بين سبورت والكأس المباراة على قنواتهم المشفرة بعد حصولهم على حق إذاعة مباريات البطولة في نصف النهائي والنهائي.

ومن المنتظر أن يعلق على المباراة في قناة الكأس العماني خليل البلوشي.

مكافآت بطولة الانتركونتننتال

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مكافآت البطولة منذ بدايتها على النحو التالي:

حصل فريق أوكلاند سيتي صاحب المركز الأخير على 500 ألف دولار، فيما حصل كلًّا من العين الإماراتي وبوتافوجو البرازيلي على مليون دولار بعد مغادرتهم البطولة من الدور ربع النهائي، فيما ضمن كلًّا من الأهلي وباتشوكا الحصول على 2 مليون دولار بعد صعودهما للدور نصف النهائي، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 4 مليون دولار والبطل على 5 مليون دولار.

وحرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ولاعبي الفريق على متابعة لقاء بوتافوجو وباتشوكا من ملعب المباراة وأبدوا إعجابهم بأداء الفريق المكسيكي الذي استطاع تحقيق الفوز على بوتافوجو بثلاثية نظيفه في مفاجأة كبيرة للجميع؛ حيث رشح أغلب اللاعبين والجهاز الفني بوتافوجو للصعود والفوز على باتشوكا صاحب المركز السادس عشر بالدوري المكسيكي.

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبد الله.

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