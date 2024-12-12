الرياضة - 11:31 - القيمة التسويقية لـ الأهلي قبل مواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:31 صباحاً - كأس إنتركونتيننتال.. يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام باتشوكا المكسيكي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.

البطولة تُنظم لأول مرة من قبل "فيفا" لتجمع أبطال القارات في منافسة عالمية، يشارك فيها أفضل نجوم في كل القارات.

القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية الإجمالية للأهلي حوالي 30.88 مليون يورو، وهو الأعلى بين الأندية الإفريقية، حيث يتصدر قائمة أغلى لاعبي الفريق إمام عاشور، الذي تُقدر قيمته بـ2.5 مليون يورو، يليه كل من يحيى عطية الله ورضا سليم بقيمة 2.2 مليون يورو لكل منهما.

أبرز نجوم الأهلي

يدخل الأهلي المباراة بتشكيلة تضم أسماء بارزة مثل، محمد الشناوي، الحارس الدولي المخضرم الذي يعتبر أحد ركائز الفريق الدفاعية، ومحمود كهربا، المهاجم المتألق الذي يمتاز بسرعته وقدرته على إنهاء الهجمات، وبيرسي تاو، الجناح الجنوب إفريقي الذي يمتاز بمهاراته الهجومية وصناعة الأهداف، بعيدًا عن الفلسطيني وسام أبو علي هداف الفريق الأحمر.

التحديات والطموحات

سيواجه الأهلي فريق باتشوكا الذي يمتلك تشكيلًا قويًا بقيادة المهاجم الفنزويلي سالمون روندون، وتُعتبر المباراة تحديًا كبيرًا للأهلي، لكنها أيضًا فرصة لإثبات قوته عالميًا والتنافس على لقب جديد يعزز مكانته كأحد أعظم الأندية الإفريقية.

يدخل الأهلي هذه البطولة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الإنجازات القارية، ويتطلع إلى إضافة إنجاز عالمي جديد إلى سجله الحافل.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

يترقب العالم موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، حيث يمكنكم متابعتها مساء يوم السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر 2024، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتبدأ مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، مع حلول الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

ويمكنكم متابعينا عبر بوابة "الأسبوع" حجز مقاعدكم للاستمتاع بمواجهة الأهلي وباتشوكا المكسيكي عبر قناة بي إن سبورتس، بالإضافة إلى قناة الكأس ويعلق عليها العماني خليل البلوشي.