الرياضة - 11:31 - عيار 21 الآن بكام؟.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:31 صباحاً - سعر الذهب الآن.. تراجع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 بـ سوق الصاغة في مصر، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3308.5 جنيه للبيع، و3291.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، سجل نحو 4411.5 جنيه للبيع، و4388.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، سجل نحو 4043.75 جنيه للبيع، و4022.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، سجل نحو 3860 جنيهًا للبيع، و3840 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، سجل نحو 3308.5 جنيه للبيع، و3291.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، سجل نحو 2573.25 جنيه للبيع، و2560 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، سجل نحو 2205.75 جنيه للبيع، و2194.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، سجل نحو 1654.25 جنيه للبيع، و1645.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، سجل نحو 30880 جنيها للبيع، و30720 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، سجل نحو 2716.15 دولار للبيع، و2715.88 دولار للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بدون مصنعية

-سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4411 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3860 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3308 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 30880 جنيها.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2716 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.