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مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:15 صباحاً - دوري المحترفين، تشهد مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” المقرر لها اليوم الخميس إقامة مباريات قوية.

وتقام 9 مواجهات من دوري المحترفين اليوم في توقيت واحد وهو الثانية والنصف، فيما تقام مباراة واحدة في الخامسة مساء بين وادى دجلة ضد بلدية المحلة.

وتنقل قناة أون تايم سبورت عددا من مباريات دوري المحترفين أو ما يسمى ببطولة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

راية ضد المقاولون العرب  - 2:30 عصرًا

بروكسي ضد الترسانة - 2:30 عصرًا

المنصورة ضد منتخب السويس - 2:30 عصرًا

أسوان ضد ديروط  - 2:30 عصرًا

لافيينا ضد  وى  - 2:30 عصرًا

طنطا ضد بترول أسيوط  - 2:30 عصرًا

السكة الحديد ضد الداخلية - 2:30 عصرًا

 كهرباء الإسماعيلية ضد القناة  - 2:30 عصرًا

أبو قير للأسمدة ضد سبورتنج  - 2:30 عصرًا

وادى دجلة ضد بلدية المحلة - 5:00 مساءً

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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