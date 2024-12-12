جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ12 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:15 صباحاً - دوري المحترفين، يتصدر المقاولون جدول ترتيب دوري المحترفين قبل انطلاق مباريات الجولة الثانية للمسابقة بمشاركة 20 فريقا.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ12

1- المقاولون العرب 26 نقطة

2- وي 22 نقطة

3- وادي دجلة 21 نقطة

4- أبو قير للأسمدة 20 نقطة

5- بروكسي 19 نقطة

6- الترسانة 19 نقطة

7- القناة 17 نقطة

8- بترول أسيوط 17 نقطة

9- كهرباء الإسماعيلية 16 نقطة

10- أسوان 14 نقطة

11- منتخب السويس 14 نقطة

12- طنطا‏ 12 نقطة

13- راية 12 نقطة

14- بلدية المحلة 11 نقطة

15- لافيينا إف سي 11 نقطة

16- الداخلية 11 نقطة

17- السكة الحديد 10 نقاط

18- سبورتنج 9 نقاط

19- ديروط 8 نقاط

20- المنصورة 3 نقاط



جدول ترتيب دوري المحترفين

وتشهد مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” المقرر لها اليوم الخميس مباريات قوية.

وتقام 9 مواجهات من دوري المحترفين اليوم في توقيت واحد وهو الثانية والنصف، فيما تقام مباراة واحدة في الخامسة مساء بين وادى دجلة ضد بلدية المحلة.

وتنقل قناة أون تايم سبورت عددا من مباريات دوري المحترفين أو ما يسمى ببطولة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى.

مباريات اليوم في دوري المحترفين

راية ضد المقاولون العرب

بروكسي ضد الترسانة

المنصورة ضد منتخب السويس

أسوان ضد ديروط

لافيينا ضد وى

طنطا ضد بترول أسيوط

السكة الحديد ضد الداخلية

كهرباء الإسماعيلية ضد القناة

أبو قير للأسمدة ضد سبورتنج

وادى دجلة ضد بلدية المحلة

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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