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كأس الرابطة، فاركو يستضيف طلائع الجيش بالمكس - أخبار كلمتك

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كأس الرابطة، فاركو يستضيف طلائع الجيش بالمكس - أخبار كلمتك

كأس الرابطة، فاركو يستضيف طلائع الجيش بالمكس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:15 صباحاً - كأس الرابطة، يحل طلائع الجيش ضيفًا على نظيره فاركو، على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في نسختها الرابعة.

وتنطلق صافرة مباراة فاركو ضد طلائع الجيش اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويقع فاركو والجيش في المجموعة الثالثة التي تضم 4 فرق وهم الأهلي، إنبي، طلائع الجيش،فاركو.

 

حكام مباراة فاركو ضد طلائع الجيش
 

 

مكافأة مالية لبطل كأس رابطة الأندية

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد حددت مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه مكافأة لبطل كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد 2024 - 2025، على أن يحصل الوصيف على مليون جنيه، كما يحصل كل ناد مشارك على 100 ألف جنيه.

 

الفرق المتوجة بالنسخ السابقة من كأس الرابطة 

وحصد فريق مودرن سبورت اللقب فى نسخته الأولى موسم 2021 - 2022 وفريق سيراميكا تمكن من التتويج بالكأس موسمين على التوالي 2022 - 2023، 2023 - 2024.

وكان فريق مودرن سبورت “فيوتشر سابقا”  توج بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1.

 بينما فاز سيراميكا بآخر نسختين بعدما تغلب في النسخة الثانية للبطولة على المصري بالمباراة النهائية بنتيجة 4-1، بينما تغلب في النسخة الأخيرة على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

نظام النسخ السابقة من كأس الرابطة 

يذكر أن النسخة الأولى لموسم 2021-22 شهدت تقسيم الـ 18 فريقا على 3 مجموعات بواقع 6 في كل مجموعة مع تأهل متصدري الترتيب بالإضافة لأفضل مركز ثاني للمربع الذهبي.

وفي النسخة الثانية لموسم 2022-23 اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة وأقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وفي النسخة الماضية وبعد اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة، قُسمت الفرق الـ 16 على 4 مجموعات تأهل منها الأول والثاني لربع النهائي بنظام خروج المغلوب لتحديد البطل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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