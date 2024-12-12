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غزل المحلة يستضيف زد في كأس الرابطة بالظهور الأول لـ شوقي غريب - أخبار كلمتك

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غزل المحلة يستضيف زد في كأس الرابطة بالظهور الأول لـ شوقي غريب - أخبار كلمتك

غزل المحلة يستضيف زد في كأس الرابطة بالظهور الأول لـ شوقي غريب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:50 صباحاً - يحتضن ستاد غزل المحلة، اليوم الخميس، مباراة غزل المحلة وزد، في الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في نسختها الرابعة.

وتعتبر مباراة غزل المحلة وزد، هي أول مهمة رسمية لـ شوقي غريب، المدير الفني الجديد لغزل المحلة، والذي تولى الإدارة الفنية للفريق بداية من الاثنين الماضي، خلفًا لأحمد عيد عبد الملك مدرب والذي رحل عن النادي بعد الهزيمة أمام الزمالك في الدوري برباعية نظيفة.

ويتواجد غزل المحلة وزد في المجموعة الثانية التي تضم 5 فرق وهي، المصري، سيراميكا، غزل المحلة، البنك الأهلي، وزد.

وكان فريق مودرن سبورت “فيوتشر سابقت” توج بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما فاز سيراميكا بآخر نسختين، حيث تغلب في الأولى على المصري بالمباراة النهائية بنتيجة 4-1، بينما تغلب في النسخة الأخيرة على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

تصريحات شوقي غريب

وكان الكابتن شوقي غريب تحدث خلال المؤتمر الصحفي بنادي غزل المحلة قائلا: أتمنى أن أرى جماهير غزل المحلة في ملعب المحلة ملعب الرعب كما يسمي، وهذا النادي عظيم بجماهيره ومجلس إدارته والإدارات التي تناوبت عليه خلال الفترة الماضية.

وأضاف: وجودي في غزل المحلة لخلق كوادر تدريبية وتفيد النادي فيما بعد، وأسعد شيء بالنسبة لي أن أكون وسط أهلي وأسرتي اليوم، الذي يعد من أسعد أيام حياتي لوجودي في غزل المحلة.

وأكمل: لدي مشروع كبير لتطوير كل شيء داخل غزل المحلة، وبالأخص  لفريق كرة القدم وذلك كرد جميل لنادي غزل المحلة.

وزاد: هدفنا أن يعود ملعب المحلة يستقبل مباريات المنتخبات الوطنية، لأن المنتخبات تبحث عن جماهير تشجعها، وهذا هدف الادارة برئاسة وليد خليل ويجب أن ندعمه في هذا، لأن التطوير الذي يحدث في غزل المحلة الآن غير مسبوق.

وأكمل: “الفرق بين كوني لاعب ومدرب لغزل المحلة كبير، لأنني وأنا لاعب مسؤول عن نفسي، بينما وأنا الآن مدرب مسؤول عن مجموعة كبيرة، وبالطبع لم نفُز بكل المباريات أو نخسر كل اللقاءات لكن هدفنا هو إعادة اسم غزل المحلة مرة أخرى إلى مكانته الطبيعية”.

وواصل: “الإنجازات التي حققتها مع المنتخبات يرجع فضلها في الأول والآخر إلى غزل المحلة، لأنه بيتي وتعلمت منه الكثير، ولم يعرض علي تولي تدريب الفريق سوى مرة واحدة عام 2011، ولم أرفض تولي المهمة لكن الأمور لم تكتمل من جانب إدارة الفريق حينها”.

وأضاف: "أقدم الشكر للكابتن أحمد عيد عبد الملك هو وجهاز بالكامل، وأشكر الجهاز الفني المؤقت بقيادة عصام محيسن على الفترة التي قضاها مع الفريق".

وعقد نادي غزل المحلة مؤتمرا صحفيا الاثنين الماضي لتقديم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة المدير الفني  شوقي غريب، الذي حل في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين خلفا للراحل أحمد عيد عبد الملك.

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل، أعلن يوم السبت الماضي، تعيين الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا للفريق خلفا لـ أحمد عيد عبد الملك الذي تقدم بالاعتذار عن تدريب زعيم الفلاحين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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