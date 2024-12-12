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الرياضة - 10:16 - أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:16 - أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:16 - أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:16 صباحاً - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 في جميع البنوك العاملة بـ مصر، وذلك وفقاً لآخر تحديث للأسعار في بداية التعاملات الصباحية.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار العملات العربية والأجنبية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 13.50 جنيه للبيع، و13.46 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 13.49 جنيه للبيع، و13.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر، وصل نحو 13.49 جنيه للبيع، و13.44 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 162.43 جنيه للشراء، 162.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 161.74 جنيه للشراء، 162.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، بلغ نحو 162.04 جنيه للشراء، 162.82 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، وصل نحو 13.72 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، وصل نحو 13.60 جنيه للشراء و 13.65 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر، وصل نحو 13.60 جنيه للشراء و 13.64 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بلغ اليوم الخميس نحو 50.58 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ اليوم الخميس نحو 50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ اليوم الخميس نحو 50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المركزي المصري سجل نحو 53.14 جنيه للشراء و53.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي سجل نحو 53.08 جنيه للشراء و53.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر سجل نحو 53.05 جنيه للشراء و53.42 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، سجل نحو 63.55 جنيه للشراء 63.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 63.38 جنيه للشراء و 63.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر، وصل نحو 63.38 جنيه للشراء و 63.79 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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