دوري أبطال أوروبا، فريق واحد يضمن التأهل لدور الـ16 بعد الجولة السادسة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:10 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار على منافسات الجولة السادسة من منافسات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

ليفربول أول المتأهلين إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا



وحجز ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح، أول مقعد في منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على جيرونا بهدف مقابل لا شيء.

ويعد ليفربول هو الفريق الوحيد الذي نجح في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في 6 مباريات 18 نقطة، ليضمن الريدز التأهل ضمن أول 8 مراكز في ترتيب بطولة دوري أبطال أوروبا، حتى وإن تعثر في المواجهتين القادمتين.

جدير بالذكر أن أصحاب المراكز الثمانية الأولى يتأهلون مباشرةً إلى دور الـ16، وسيتم إجراء قرعة بين أصحاب المراكز بين التاسع والرابع والعشرين لخوض مواجهتي ذهاب وإياب.

والفرق الـ8 فرق التي ستفوز في مرحلة البلاي أوف ستتأهل رفقة أصحاب المراكز الثمانية الأولى بترتيب البطولة، لخوض منافسات دور الـ16، ومن ثم استكمال المسابقة.

وكان ليفربول افتتح منافسات الجولة السادسة من دوري الأبطال بتحقيق الفوز على نظيره جيرونا بهدف نظيف، بينما فاز ريال مدريد على أتالانتا بنتيجة 3-2، وبايرن ميونخ على شاختار دونيستك بخماسية مقابل هدف، وباريس سان جيرمان على سالزبورج بثلاثية نظيفة.

كما تمكن برشلونة من تحقيق فوز قاتل على مضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2، ويوفنتوس على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، وآرسنال على موناكو بثلاثية نظيفة، وميلان على النجم الأحمر بهدفين مقابل هدف.

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