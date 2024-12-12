الرياضة - 09:56 - قوافل طبية من القوات المسلحة وصندوق تحيا مصر بكفر الشيخ |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني عدداً من القوافل الطبية في محافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة لدعم المجتمع المدني وتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية للمواطنين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مراحل «حملة بلدك معاك»، التي تستهدف المحافظات الواقعة في نطاق المسؤولية.

شملت القوافل الطبية عيادات متنقلة في تخصصات طبية متعددة، بالإضافة إلى إجراء مسح طبي لطلبة المدارس. كما تم تقديم العلاج والمستلزمات الطبية للمواطنين بالمجان، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك الخدمات (11105) مواطنين من سكان المناطق المستهدفة.

كما تأتي هذه الجهود انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية التي توليها القوات المسلحة لجميع أبناء الشعب المصري، بهدف توفير خدمات طبية متكاملة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية