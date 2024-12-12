الرياضة - 09:56 - أبرزهم محمد هنيدي، وأحمد مكي.. نجوم مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - مسلسلات رمضان 2025.. أشهر قليلة تفصلنا، عن حلول شهر رمضان المبارك، والذي يشهد الموسم الأضخم في الأعمال الدرامية، الذي ينتظره فئات عديدة، ويتسابق خلاله نجوم الفن لنيل رضا الجمهور، حيث من المتوقع أن تشهد مسلسلات رمضان 2025، تتنوع ما بين الدراما الاجتماعية والأكشن والتاريخي والكوميدي، وكذلك النجوم.

وخلال السطور التالية تستعرض كلمتك قائمة النجوم المقرر مشاركتهم في مسلسلات رمضان 2025.

أحمد العوضي

ويشارك النجم أحمد العوضي، في رمضان 2025، بمسلسل «فهد البطل»، العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، يشاركه في البطولة كل من: أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرين.

أحمد السقا وطارق لطفي

ويستكمل الفنان أحمد السقا، أحداث مسلسله «العتاولة» في موسم مسلسلات رمضان 2025، والذي يضم في بطولته، عددًا من نجوم الفن أبرزهم: طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرون. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

ياسمين عبد العزيز

كما تعود الفنانة ياسمين عبد العزيز، في ماراثون رمضان 2025، بمسلسل «وتقابل حبيب»، وبدأ فريق العمل خلال الأيام الماضية تصوير أول مشاهد العمل، ويضم المسلسل في بطولته: كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، حنان سليمان، رشوان توفيق، إيمان السيد، بدرية طلبة، منة عرفة.

عمرو سعد

ويعود النجم عمرو سعد، لـ موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل «سيد الناس» الذي بدأ تصويره خلال الأسابيع الماضية، وتدور أحداثه في إحدى القرى في صعيد مصر، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة: عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، أمير شاهين، وجارٍ البحث عن بطلة لتلعب دور البطولة النسائية أمام عمرو سعد، بعد اعتذار الفنانة غادة عادل.

أحمد مكي

ويتخلى أحمد مكي، عن عباءة الأدوار الكوميدية هذا العام من خلال مسلسل «الغاوي»، الذي تدور أحداثه حول ماجد وزوجته اللذان يعيشان في إطار الدراما الشعبية المليئة بالتحديات، ويتطرق المسلسل إلى مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة، ممزوجة بأحداث مشوقة.

نيللي كريم وروبي

كما تشارك النجمة نيللي كريم، في رمضان 2025، بمسلسل «ناقص ضلع» بالتعاون مع الفنانة روبي، المسلسل مكون من 15 حلقة، وبدأ تصوير العمل خلال الأيام الماضية، وتعكف الشركة المنتجة والمخرج محمد شاكر خضير، على إنهاء إجراء عمليات الكاستنج الخاصة باختيار الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل.

أحمد أمين

ويطل علينا الفنان أحمد أمين، في موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل «مذكرات نشال»، العمل مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، ويشارك في البطولة عدد من النجوم، منهم: صدقي صخر، ركين سعد، حاتم صلاح، وعبد الرحمن محمد، وجارٍ في الفترة الحالية التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين به، والعمل من إخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

حمادة هلال

ويواصل الفنان حمادة هلال، الظهور في الماراثون الرمضاني للموسم الخامس على التوالي، بمسلسل «المداح 5، الذي انطلق تصويره خلال الأيام الماضية، ويشارك في بطولة العمل كل من: حمادة هلال، غادة عادل، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، جوري بكر، وحنان سليمان، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

محمد هنيدي

ويعود الفنان محمد هنيدي، للدراما بعد غياب دام 6 سنوات، في موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل شهادة معاملة أطفال، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج وائل فرج، المعروف بإبداعه في تقديم الكوميديا والتشويق.

مصطفى شعبان

ويشارك الفنان مصطفى شعبان، الموسم الرمضاني 2025، بمسلسل «حكيم الباشا» الذي يظهر خلاله لأول مرة بتجربة الدراما الصعيدية، حيث تدور أحداثه حول تجارة الآثار في إحدى المناطق الشعبية في مصر، ويدخل مصطفى شعبان في مشكلة أمام منذر رياحنة الذي شاركه بطولة مسلسل "المعلم" في موسم رمضان الماضي 2024.

مي عمر

كما تنضم الفنانة مي عمر، لقائمة نجوم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل «إش إش»، وانتهى تصوير العمل خلال الأسابيع الماضية، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن تجسد مي عمر، خلال أحداث العمل، دور راقصة درجة ثالثة.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

ويعود الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم، لمسلسلات رمضان 2025، المسلسل مكون من 15 حلقة، من تأليف الكاتب أحمد سعد والي، ويجري حاليًا العمل على التحضيرات النهائية قبل بدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.